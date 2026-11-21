プレミアリーグ第11節が現地時間21日に行われ、マンチェスター・シティとフルアムが対戦した。

今季のマンチェスター・Cは開幕7連勝と好スタートを切ったものの、その後はアストン・ヴィラ、ブライトン、ノッティンガム・フォレストに敗れて3連敗中。順位も3位へと落し、首位アーセナルには勝ち点差「6」をつけられている。一方のフルアムは、開幕7戦目に白星を飾ると現在は4戦負けなしをキープしている。

試合は16分にアウェイにフルアムが先制に成功。自陣でのスローインから速攻を繰り出すと、オスカー・ボブのアシストからロドリゴ・ムニスがダイレクトで右足を振り抜き、ネットを揺らした。ビハインドを背負ったマンチェスター・Cは25分、アーリング・ハーランドがボールを押し込んだように見えたが、ゴールは認めらない。

マンチェスター・Cは35分、スルーパスに抜け出したハーランドに同点のチャンスが訪れるが、シュートは枠を捉えることはできず。41分にもエリオット・アンダーソンのドリブルからニコ・オライリーへとつなぎ、最後はハーランドがフィニッシュに持ち込むも、フルアム守備陣のブロックに阻まれる。

リードを奪ったフルアムは43分、ボブが決定機を迎えるも、GKジャンルイジ・ドンナルンマがセーブを披露。マンチェスター・Cも前半アディショナルタイムにゴールへ近づくが、フルアムDFダヴィド・アッフェングルーバーが最後のところで足を残し、エンディアイエのドリブル突破を阻止。前半はフルアムの1点リードで終える。

マンチェスター・Cは57分、CKから同点に追いつく。フィル・フォーデンのキックはクリアされたが、こぼれ球に反応したアンダーソンがダイレクトボレーを沈め、スコアを1－1とする。その後もマンチェスター・Cはアンダーソンがエリア内へ侵入し、追加点を目指すと、一方のフルアムもカウンターからムニスがシュートまで持ち込む。

お互いにゴール前まで入り込むも、追加点は奪うことはできずに1－1のまま試合終了となった。マンチェスター・Cはリーグ戦の連敗を「3」で止めたものの、3ポイントを逃す結果に。フルアムは対マンチェスター・Cにおける公式戦の連敗が「20」と続いていたが、この引き分けにより、その記録をストップすることになった。

次節、マンチェスター・Cは24日にUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節ナポリ戦を挟み、29日に敵地でアーセナルとの大一番を控えている。フルアムは同日にボーンマスと対戦する。

【スコア】

マンチェスター・シティ 1－1 フルアム

【得点者】

0－1 16分 ロドリゴ・ムニス（フルアム）

1－1 57分 エリオット・アンダーソン（マンチェスター・C）

【ゴール動画】アンダーソンの同点ミドル



