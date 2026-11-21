FIFA U－17ワールドカップカタール2026のグループL第1節が21日に行われ、U－17日本代表はU－17コロンビア代表と対戦した。

今年5月に開催されたAFC U－17アジアカップサウジアラビア2026で優勝した日本は“アジア王者”として17歳以下の選手を対象としたU17W杯に臨む。今大会から出場国が48カ国へと拡大され、今夏に開催されたFIFAワールドカップ2026と同じフォーマットで行われる。

日本はグループLに組み込まれ、コロンビア、セルビア、ホンジュラスと同居。初戦はU－17南米選手権を制した“強豪”コロンビアと対戦する。

試合は開始5分にコロンビアが先制。日本の左サイドからのドリブル突破を許すと、折り返しのクロスにミゲル・アガメスに合わせられ、リードを奪われる苦しい展開となる。それでも日本は敵陣でプレーする時間を増やし、チャンスを創出。32分には惜しくもオフサイドとなったものの北原槙がネットを揺らすなど、失点以降は日本のペースで時計の針が進んでいく。

すると迎えた38分、日本が同点に追いつく。右サイドから中島璃久が左足でクロスを供給すると、北原がヘディングで齋藤翔へ落しのパス。フリーの齋藤はダイレクトで合わせて、前半のうちに試合を振り出しに戻す。

後半に入り52分、日本はGK大下幸誠の飛び出しを交わされ、ピンチを迎えるが、コロンビアのシュートは枠を外れ、難を逃れる。後半も試合の主導権は日本が握り続けたが、コロンビアも終盤にかけてボール保持の時間を増やす。

日本は80分、キャプテンを務める元砂晏翔仁ウデンバにこの試合2枚目のイエローカードが提示され退場に。日本は残りの時間を数的不利で戦うことを余儀なくされる。

その後、日本は守勢に回るとPKを献上してしまう。コロンビアはこのPKを成功させ、後半アディショナルタイムに再び一歩前に出る。このまま試合終了の笛が鳴り、日本は1－2で敗戦を喫した。次節は24日に行われ、日本はU－17セルビア代表と対戦する。

【スコア】

U－17日本代表 1－2 U－17コロンビア代表

【得点者】

0－1 5分 ミゲル・アガメス（コロンビア）

1－1 38分 齋藤翔（日本）

1－2 90＋3分 サミュエル・マルティネス（コロンビア）



【ゴール動画】日本が“南米王者”相手に追いつく！齋藤翔が同点ゴール



