バイエルンは21日、負傷したイングランド代表FWハリー・ケインの手術が完了したことを発表した。

バイエルンは20日、ブンデスリーガ第10節でケルンと対戦し、1－1で試合を終えた。この一戦で先発出場を果たしたケインは、ケルンのジョエル・シュミットのタックルを受けて左足首を負傷。20分に途中交代を余儀なくされていた。

クラブはその後、精密検査の結果について「左足首のじん帯を断裂した」と発表していたが、21日に手術が成功裏に終了したことを公表。なお、ドイツメディア『スカイスポーツ』は、ケインの離脱期間について「約3カ月に及ぶ見込み」と報じている。

そしてケインは21日に自身の公式『X』を更新。「人生には浮き沈みがあるものだ。今回の負傷にはもちろん落胆しているけど、2027年に向けて粘り強さと成長を見せるチャンスだと思う。シーズン終盤に万全のコンディションで復帰して全力で戦いたい」と綴り、復帰へ向けて前向きな姿勢を見せている。

また同選手は、NFLのニューイングランド・ペイトリオッツで活躍したジュリアン・エデルマン氏から贈られた言葉を引用し、「『つらい時間は過ぎ去るが、粘り強い人は生き残るんだ』。これは親友であるエデルマンが教えてくれた言葉なんだ」と続け、リハビリを乗り越える強い覚悟を示した。