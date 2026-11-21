リールを率いるダヴィデ・アンチェロッティ監督が、日本代表FW上田綺世の復帰を報告した。現地時間20日、地元メディア『Le Petit Lillois』が同指揮官のコメントを伝えている。

今夏の移籍市場でフェイエノールトからリールへ完全移籍で加入した上田は、ここまで公式戦6試合出場で3ゴールを記録。新天地でも存在感を示していたが、先月13日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節のアーセナル戦で左足を負傷。足底筋膜を断裂し、戦線離脱を余儀なくされていた。

アンチェロッティ監督は先月下旬の段階で「（11月の）インターナショナルマッチウィーク明けには確実に復帰できるだろう」と見通しを語っていたが、その言葉通りクラブも20日に「上田がチームに復帰した」と発表している。

リーグ・アン第11節のリヨン戦に向けた前日会見に出席したアンチェロッティ監督は、上田のコンディションに言及。「上田綺世は復帰に向けて懸命に努力しており、出場可能な状態にある。明日のリヨン戦で先発出場するかはまだわからない。彼は選択肢の1つで我々にはオリヴィエ・ジルーとハコン・ハラルドソンもいる」と語り、起用法については慎重に判断する姿勢を示した。

上田所属のリールは、中村敬斗擁するリヨンと日本時間22日4時45分にキックオフを控えている。