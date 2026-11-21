2026年11月22日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月22日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような運気です。今日は好きな人、仲良くなりたい人と積極的に関わっていきましょう。ラッキーカラーはゴールド。学びが深まりやすく成長につながるような日です。今日は視野を広く色々なものに目を向けてみましょう。海外に関することに意識を向けてみるのも良さそうです。好調な運気で、心地よく過ごすことができそうです。今日はいつも以上に、感覚が鋭くなりやすいので、何かを選択する際は、感覚を信じて進めてみましょう。マイペースに過ごす時間を大切にしましょう。のんびりとお家時間を楽しんだり、リフレッシュする時間を持ってみましょう。余裕がある場合は、部屋の掃除をするのも良さそうです。交友関係が広がりやすく人付き合いが活発な運気です。今日は積極的にコミュニケーションを取っていきましょう。SNSで発信をするのも良さそうです。対人運が好調です。特に1対1のコミュニケーションにラッキーがある運気です。パートナーとゆっくり向き合ったり、自分自身の心と向き合う時間を持ったりしましょう。趣味が充実しやすく楽しいことが広がっていきそうな日です。今日は思い浮かぶ友達に連絡をしてみたり、身近な人とのコミュニケーションを心掛けてみましょう。金運が好調です。今日は欲しいものを購入したり、今後の自己投資になりそうなことに力を注いでみましょう。色々なことに目を向けたり、情報収集をするのも良い日です。仕事運が好調ですが、忙しさが目立ちそうです。今日は疲れなどに注意をして過ごしましょう。頑張りすぎず、キリの良いところで終えることが大切です。オフの時間を大切にしましょう。なるべくたくさん睡眠を取ったり、ゆったりと過ごしたりすることが大切です。ストレッチをして身体を緩めるのも良さそうです。内省がテーマの日です。今日はこれまでを振り返る時間を持ってみましょう。不要に感じるものがあれば手放せると良さそうです。心のモヤモヤが目立ちそうな日です。今日は1人で落ち着いて過ごしたり、気を許せる人と一緒に過ごしたりするのがおすすめです。温泉や銭湯など大きなお風呂で癒されるのも良さそうです。今日は日頃の疲れなどを癒しましょう。マッサージなどリラクゼーションを受けるのも良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代で占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。会社員、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。占いコンテンツ『莉瑠と龍神様の絶対神託』リリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/