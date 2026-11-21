2026／27明治安田J1リーグ第15節が21日に行われ、サンフレッチェ広島と横浜F・マリノスが対戦した。

ミッドウィークに首位FC東京、来週末に柏レイソルとの直接対決を控える広島は、勝って上位連戦に弾みをつけたい重要なホームゲームに。一方の横浜FMは負傷者続出の厳しい台所事情のなか、2種登録のU－19日本代表DF藤井翔大と24歳MF田中雄大がリーグ戦初先発を飾った。

新井直人の直接フリーキックや川辺駿のポスト直撃ミドルシュートで横浜FMのゴールを脅かす広島は、29分にセットプレーの2次攻撃で先制する。右から松本泰志がクロスを送り、鈴木章斗が頭で合わせる。これは横浜FMのDFにライン上で弾き出されたが、クリアボールを再びキム・ジュソンが弾き返し、ゴール前の鮎川峻がヘディングシュートを叩き込んだ。

後半は横浜FMがペースを握って押し込む時間を増やす。そして66分、田中が見事な無回転シュートをゴール左上に突き刺し、アウェイチームが追いつく。

しかし、72分に広島が勝ち越しに成功。ロングスローの流れでゴール前に人数をかけると、鈴木が相手を引きつけ、フリーになった左の菅大輝に託す。菅は自慢の左足を振り抜き、ゴール右下に突き刺した。

終盤は横浜FMが猛反撃。広島の守護神・大迫敬介は再三に渡り好セーブを見せたが、ホームチームは逃げ切ることができず、後半アディショナルタイム3分に二田理央の同点ゴールを許してしまう。

逃げ切れなかった広島は2試合連続ドロー、追いついた横浜FMはリーグ戦11試合無敗となった。次節は25日に行われ、広島は敵地でFC東京と、横浜FMは敵地でアビスパ福岡と対戦する。

【スコア】

サンフレッチェ広島 2－2 横浜F・マリノス

【得点者】

1－0 29分 鮎川峻（広島）

1－1 66分 田中雄大（横浜FM）

2－1 72分 菅大輝（広島）

2－2 90＋3分 二田理央（横浜FM）

【ゴール動画】広島vs横浜FM