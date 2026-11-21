2026／27明治安田J2リーグ第18節の9試合が21日に行われた。

首位に立つベガルタ仙台は1点を守り抜くことができず、終盤の失点でサガン鳥栖とドロー。RB大宮アルディージャは好調ジュビロ磐田に敗れて4連勝が止まった。テゲバジャーロ宮崎もいわきFCと引き分け6連勝ストップ。

アルビレックス新潟は栃木シティに3－0の快勝。ようやく今シーズン初めて複数得点差での勝利を挙げ、得失点差「0」の首位に返り咲いた。横浜FCは北海道コンサドーレ札幌に敗れて今季初の連敗を喫し、カターレ富山はホームで大分トリニータと引き分けに終わった。

最下位のヴァンフォーレ甲府はヴァンラーレ八戸との降格圏同士の直接対決に敗れて4連敗。19位FC今治は藤枝MYFCを下して8試合ぶりの白星を挙げた。

21日の結果と暫定順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第18節

▼11月21日（土）

ブラウブリッツ秋田 3－1 モンテディオ山形

栃木シティ 0－3 アルビレックス新潟

横浜FC 0－2 北海道コンサドーレ札幌

ヴァンフォーレ甲府 0－2 ヴァンラーレ八戸

カターレ富山 1－1 大分トリニータ

ジュビロ磐田 2－0 RB大宮アルディージャ

藤枝MYFC 0－1 FC今治

サガン鳥栖 1－1 ベガルタ仙台

テゲバジャーロ宮崎 1－1 いわきFC

▼11月22日（日）

14:00 徳島ヴォルティス vs 湘南ベルマーレ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 新潟（35／0）

2位 仙台（34／＋17）

3位 大宮（33／＋11）

4位 宮崎（33／＋11）

5位 富山（32／＋13）

6位 横浜FC（31／＋11）

7位 磐田（29／＋6）

8位 札幌（29／＋4）

9位 湘南（26／＋3）

10位 いわき（25／＋4）

11位 鳥栖（24／－2）

12位 大分（23／0）

13位 秋田（23／－2）

14位 徳島（20／－4）

15位 藤枝（19／－4）

16位 山形（19／－5）

17位 八戸（18／－13）

18位 栃木C（15／－8）

19位 今治（15／－17）

20位 甲府（12／－25）

◆■J2第19節の対戦カード

▼11月25日（水）

18:30 八戸 vs 新潟

18:30 今治 vs 宮崎

19:00 札幌 vs 藤枝

19:00 山形 vs 磐田

19:00 いわき vs 富山

19:00 栃木C vs 秋田

19:00 大宮 vs 徳島

19:00 横浜FC vs 仙台

19:00 湘南 vs 甲府

19:00 鳥栖 vs 大分