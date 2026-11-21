2026／27明治安田J2リーグ第18節の9試合が21日に行われた。
首位に立つベガルタ仙台は1点を守り抜くことができず、終盤の失点でサガン鳥栖とドロー。RB大宮アルディージャは好調ジュビロ磐田に敗れて4連勝が止まった。テゲバジャーロ宮崎もいわきFCと引き分け6連勝ストップ。
アルビレックス新潟は栃木シティに3－0の快勝。ようやく今シーズン初めて複数得点差での勝利を挙げ、得失点差「0」の首位に返り咲いた。横浜FCは北海道コンサドーレ札幌に敗れて今季初の連敗を喫し、カターレ富山はホームで大分トリニータと引き分けに終わった。
最下位のヴァンフォーレ甲府はヴァンラーレ八戸との降格圏同士の直接対決に敗れて4連敗。19位FC今治は藤枝MYFCを下して8試合ぶりの白星を挙げた。
21日の結果と暫定順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J2第18節
▼11月21日（土）
ブラウブリッツ秋田 3－1 モンテディオ山形
栃木シティ 0－3 アルビレックス新潟
横浜FC 0－2 北海道コンサドーレ札幌
ヴァンフォーレ甲府 0－2 ヴァンラーレ八戸
カターレ富山 1－1 大分トリニータ
ジュビロ磐田 2－0 RB大宮アルディージャ
藤枝MYFC 0－1 FC今治
サガン鳥栖 1－1 ベガルタ仙台
テゲバジャーロ宮崎 1－1 いわきFC
▼11月22日（日）
14:00 徳島ヴォルティス vs 湘南ベルマーレ
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 新潟（35／0）
2位 仙台（34／＋17）
3位 大宮（33／＋11）
4位 宮崎（33／＋11）
5位 富山（32／＋13）
6位 横浜FC（31／＋11）
7位 磐田（29／＋6）
8位 札幌（29／＋4）
9位 湘南（26／＋3）
10位 いわき（25／＋4）
11位 鳥栖（24／－2）
12位 大分（23／0）
13位 秋田（23／－2）
14位 徳島（20／－4）
15位 藤枝（19／－4）
16位 山形（19／－5）
17位 八戸（18／－13）
18位 栃木C（15／－8）
19位 今治（15／－17）
20位 甲府（12／－25）
▼11月25日（水）
18:30 八戸 vs 新潟
18:30 今治 vs 宮崎
19:00 札幌 vs 藤枝
19:00 山形 vs 磐田
19:00 いわき vs 富山
19:00 栃木C vs 秋田
19:00 大宮 vs 徳島
19:00 横浜FC vs 仙台
19:00 湘南 vs 甲府
19:00 鳥栖 vs 大分