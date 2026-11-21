杉浦太陽がパーソナリティをつとめるTOKYO FM、FM AICHI、FM大阪のラジオ番組「SBI損保 presents 週刊 こども TIMES」（毎週土曜 14:55～15:00）。“パパ・ママとキッズの会話の架け橋に”をコンセプトに、子どもたちの間で流行しているものや、親子で楽しめるイベントなどのトピックを紹介しています。

11月21日（土）の放送では、沖縄の歴史と文化を象徴する「首里城」を取り上げ、2019年の火災から復元が進められてきた正殿や、一般公開に向けた動きについて紹介しました。

沖縄県那覇市にある首里城は、かつて琉球王国の政治や文化の中心を担った場所です。

琉球王国は1429年に成立し、1879年に沖縄県が設置されるまで、およそ450年間にわたって続きました。首里城は、国王の居城であるとともに、王国の政治や祭祀、文化の拠点として重要な役割を果たしてきました。

しかし、2019年10月31日未明、首里城で大規模な火災が発生。正殿をはじめとする9施設が焼失する大規模な火災となりました。

杉浦は「首里城の、あの赤の色、めちゃくちゃもう素敵だったんですけどね」と、かつて訪れた際の印象を振り返ります。

火災から3年後の2022年11月、首里城正殿の復元整備工事が始まりました。

今回の復興では「見せる復興」をテーマに掲げ、完成した姿だけでなく、復元工事が進んでいく過程も公開。工事の様子を写真や動画、Webサイトなどを通じて発信し、首里城の“今”を多くの人と共有する取り組みが続けられてきました。

そして2026年9月、正殿内部と北殿・南殿を繋ぐ両廊下の漆塗装作業がすべて完了。正殿の復元工事は完成を迎え、11月22日（日）には正殿復元の完成式が開催されます。翌23日（月・祝）正午からは、正殿の一般公開が始まります。

今回の復元では、1712年に再建が始まり、1715年に完成した正殿を基本としながら、前回の復元後に確認された歴史資料や研究成果も反映されています。赤瓦や漆塗装、彩色などにも沖縄の伝統技術が生かされています。こうした新たな知見を取り入れた復元は「令和の復元」とも呼ばれています。

さらに、「見せる復興」の一環として、高台見学デッキも整備されました。これまでより高い位置から正殿を見渡すことができ、復元された建物の姿を楽しめます。

首里城正殿の復元と一般公開を前に、杉浦は「これはもう、楽しみにしていた方が多いのではないでしょうか」と期待を寄せます。

そして、リスナーに向けて「旅行で沖縄に行くことがあったら、ぜひ訪れてみてください。僕も絶対行きます！」と呼びかけて締めくくりました。

＜番組概要＞

番組名：SBI損保 presents 週刊 こども TIMES

放送日時：毎週土曜14:55～15:00

番組Webサイト：https://www.sbisonpo.co.jp/ad/kodomo-times/