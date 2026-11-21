11月19日からカタールのドーハにてFIFA U－17ワールドカップカタール2026が開幕を迎えている。

その名の通り、17歳以下の世界一を決めるこの大会は昨年から形式を大幅にリニューアル。2年に1度の開催を毎年開催に改めつつ、9面のピッチがあるアスパイアゾーンにて、一斉に競技を行うフェスティバル形式の“お祭り”へ生まれ変わった。

世界各国の48チームが参加し、12チームずつ4グループに分かれてのグループステージ戦からスタート。その後に32チームによるノックアウトステージ（いわゆる決勝トーナメント）を消化する。このフォーマットは今年行われたA代表のワールドカップと同じだ。

日本は最後尾のグループLにて、コロンビアとセルビア、そしてホンジュラスと同居することになった。まずは日本時間21日21時30分より、コロンビアと対戦することになる。

予選を兼ねて行われたU－17南米選手権において準決勝でブラジルを3－0、決勝でアルゼンチンを4－0と粉砕する強さを見せ付けているこの世代のコロンビアは紛れもない大会の優勝候補であり、「一番いい相手」（U－17日本代表・小野信義監督）との戦いになる。

コロンビアについて小野監督は「本当に個人、特に前線には凄くパワフルな選手たちがいる。その選手たちが戦術とか関係なくもう“ぶち壊しに来る”チーム」と見なしつつ、その中でいかにチームとしての機能性を発揮しつつ、個人が1対1で対抗できるか。そこを勝負のポイントとして挙げる。

この代表はアジアの予選から森保ジャパンと同じ3－4－2－1のシステムを採用している。それだけに、攻撃的なタレントが入る両翼を押し上げて戦える展開にどれだけ持ち込めるかが注目点になりそうだ。

そんなチームの核となるのは主将も務めるDF元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズ）だ。17歳ながらすでにトップチームでも経験を積んでおり、筋肉を増やして体重も昨年から大幅アップ。自信も蓄え、「J1やACLでやっていて、そこでやった以上の選手はあまりU－17にはいないと思う」と語る。前回大会では敗退した準々決勝で「体調不良で出られなくて悔しかった」だけに、今大会への意欲も人一倍だ。

攻撃陣ではやはり、アジアでMVPを獲得したMF北原槙（藤枝MYFC）の名前が真っ先に挙がる。J2で実戦機会を積んで「プロは甘くない」ということも痛感したと語るが、同時に成長の手応えも感じている。対戦相手からの厳重マークも予想されるが、「むしろ歓迎」のスタンス。森保ジャパンで最多得点だった“南野拓実ロール”を担う10番は、「自分の価値を証明したい」と意気込む。

また、アジア予選以降に加わった新メンバーではMF中島璃久（FC東京U－18）の名前も挙げておきたい。“黄金の左足”を持つMFは、このチームでは右サイドに入ることが多く、A代表で言うところの“堂安律ロール”を担う。「1対1の守備とかが得意なわけではない」と言う一方、「右サイドからカットインしての左足は自信がある」と語るように、仕掛けのプレーとキックの質には目を見張るものがある。左で“三笘薫ロール”を担うMF木村風斗（川崎フロンターレ）との両翼が羽ばたければ、自ずと勝利も近づきそうだ。

もう一つキーになりそうなのはやはり中盤の攻防。“遠藤航ロール”を担うMF星宗介（尚志高校）のタフな守備力や、前回経験者であり攻撃のタクトをふるう“田中碧ロール（守田英正ロールだったり、鎌田大地ロールの時もある）”の和田武士（浦和レッズ）など多士済々の選手たちが、どうコロンビアに立ち向かうのかも楽しみにしておきたい。

タフな連戦となる大会において、初戦の結果が占めるウエイトはやはり大きい。とはいえ、消極的になって得られるものは何もなく、南米王者が相手だからこそ、個々が持てる力を存分に出し切れるかどうかに注力したい。「そのための準備をしてきた」（小野監督）成果を、まずは最初の90分で表現することになる。

取材・文＝川端暁彦