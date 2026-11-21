マセラティは11月21日から22日にかけて、東京・銀座のGinza Sony Parkで特別展示「100 Years of the Trident Celebration」を開催する。このイベントは、ブランドの象徴であるトライデント（三叉の銛）エンブレムの誕生100周年を記念したものだ。

【画像】マセラティが新型グレカーレ・新型グランカブリオをアジア太平洋地域で初めて一般公開（写真9点）

1926年、創業者のアルフィエリ・マセラティがレースへ投入した「Tipo 26」のボンネットに初めてトライデントを掲げた。トライデントは、その後100年にわたってブランドの象徴として受け継がれ、イタリアンラグジュアリーとモータースポーツの伝統を表現する存在となっている。

1914年創業のマセラティは、レース活動を原点に発展してきた。優美なデザインと高性能を両立するグランドツアラーを数多く生み出してきた一方、市販車へは常にモータースポーツで培った技術や情熱を反映してきた。今回の展示は、その110年以上に及ぶ歴史と、未来へ向けた進化を同時に紹介する場として位置付けられている。

会場では今年6月にイタリアで発表された新型グレカーレと新型グランカブリオを、アジア太平洋地域で初めて公式に一般公開するほか、ヒストリックモデル「ミストラル」、新旧エンジンの比較展示、ブランドヒストリー展示などを実施。トライデントが刻んできた100年の歩みを体感できる内容となっている。

歴史、クラフトマンシップ、ラグジュアリーが交差する街、銀座で、この週末、イタリアンラグジュアリーブランドのヘリテージに触れてみてはいかがだろうか。

100 Years of the Trident Celebration

開催日時： 2026年11月21日（土）・22日（日） 11:00～20:00

会場： Ginza Sony Park（銀座ソニーパーク 東京都中央区銀座5-3-1）

アクセス： 東京メトロ「銀座駅」地下コンコースB9出口直結

入場： 入場無料／事前予約不要

詳細： https://www.maserati.com/jp/ja/shopping-tools/100-years-trident-celebration-ginza