フランス代表を指揮するジネディーヌ・ジダン監督が、UEFAネーションズリーグ準々決勝でのスペイン代表との対戦決定に率直な思いを語った。フランスメディア『レキップ』が伝えている。

欧州サッカー連盟（UEFA）は20日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27の準々決勝・準決勝の組み合わせ抽選会を実施。

今月UNLのグループリーグの全日程が終了し、リーグA・グループ1を首位通過したフランスは、準々決勝でグループ3を2位通過したスペインとの対戦が決定した。

レ・ブルーとしてはFIFAワールドカップ2026の準決勝で敗れた世界王者に対するリベンジマッチという位置付けだが、同大会後に指揮官に就任したジダン監督は「これはワールドカップ準決勝のリベンジマッチではない。全く別の大会であり、新しいチームで臨むものだ」と、気持ち新たに臨むことを求めている。

「強豪と当たることは分かっていた。それが現世界王者のスペインだったということだ」

「相手のことは熟知しているが、最近の試合も注視しており、スタッフとともにすべてを分析するつもりだ。どの大会であれ、勝ち進むためには、最強のチームと対戦し、それを打ち破らなければならない」

また、約4カ月後の一戦に向けて、直近の代表活動で招集外となった選手たちの新たなアピールを促しつつ、「目標は変わらない。ファイナル・フォー（ベスト4）に進出し、ネーションズリーグで優勝することだ」と代表指揮官としての初タイトルへの意気込みを語った。

なお、準々決勝はホーム＆アウェイ形式となり、2027年3月末に開催予定。フランスはファーストレグをアウェイ、セカンドレグをホームで戦う。