日本代表MF松木玖生が在籍するサウサンプトンは20日、トンダ・エッカート監督との契約を2029年6月30日まで延長したことを発表した。

現在33歳のエッカート監督はドイツ出身の若手指導者。ライプツィヒ、バイエルンのアカデミー、バーンズリー、ジェノアでアシスタントマネージャーを歴任。その後、サウサンプトンのU－21チーム監督、トップチームの暫定指揮官を経て2025年12月に正指揮官に就任。

昨シーズンのEFLチャンピオンシップ（イングランド2部）を4位で終え、プレミアリーグ昇格プレーオフに進出。準決勝でミドルスブラを2戦合計2－1で下し、ハル・シティとの決勝へ進出した。

しかし、準決勝ファーストレグの前に対戦相手であるミドルスブラの練習場へスタッフを送り込み、トレーニングの様子を盗撮していたことが発覚。これを受けて、イングリッシュ・フットボール・リーグ（EFL）はサウサンプトンの昇格プレーオフ追放と2026－27シーズンのチャンピオンシップにおける勝ち点「4」の減点処分を発表。さらに7日、イングランドサッカー協会（FA）もこの件に関する処分を発表し、エッカート監督に対して、執行猶予付きとなる6週間の出場停止処分と、2万8000ポンド（約580万円）の罰金を科していた。

このスパイゲート騒動によって難しい状況に立たされたエッカート監督だが、今季のチームは勝ち点4マイナスの影響でプレーオフ圏外の7位に位置しているものの、8勝4分け3敗で得失点差14という戦績は4位相当。そういった手腕もあり、クラブは新契約をオファーし、今回の公式発表に至った。

33歳指揮官は今回の契約延長に際して以下のコメントを残している。

「数週間前から話し合いを重ねてきたが、目標は常に明確だった。それは、この12カ月間見せてきたのと同じ姿勢を、これからも示し続けるということ。今回、正式に発表できる段階に至ったことを非常に嬉しく思っている。この12カ月間、実に様々なことがあった。しかし、クラブやサポーターの皆さんが示してくれた献身は、私にとって何にも代えがたいものだ。心から感謝している。我々はまだ途上にあり、道のりは半分にも達していない。これから先、さらに多くのことが待ち受けている」