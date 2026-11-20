欧州サッカー連盟（UEFA）は20日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27の準々決勝・準決勝および、昇格／降格プレーオフ組み合わせ抽選会を実施した。

今月UNLのグループリーグの全日程が終了し、リーグAではグループ1でフランス、ベルギー。グループ2でドイツ、オランダ。グループ3でイングランド、スペイン。グループ4でポルトガル、ノルウェーの準々決勝進出が決定した。

そして、20日にスイスのニヨンで行われた抽選会の結果、準々決勝では前回王者のスペインとフランス、ノルウェーとイングランド、オランダとポルトガル、ベルギーとドイツの4カードが決定した。

さらに、リーグAの各グループ3位中の下位2チーム、各グループ4位中の上位2チームとリーグBの各グループ2位が対戦するリーグAvsリーグB・プレーオフは、ボスニア・ヘルツェゴビナとデンマーク。ハンガリーとセルビア。アイルランドとクロアチア。スロベニアとウェールズという4カードが決定した。

なお、準々決勝と各プレーオフはホーム＆アウェイ形式となり、2027年3月末に開催予定だ。

◆準々決勝ラウンド

スペイン vs フランス

ノルウェー vs イングランド

オランダ vs ポルトガル

ベルギー vs ドイツ

◆決勝ラウンド

ポルトガルorオランダ vs フランスorスペイン

ドイツorベルギー vs イングランドorノルウェー

◆昇格／降格プレーオフ

▽リーグAvsリーグB

ボスニア・ヘルツェゴビナ vs デンマーク

ハンガリー vs セルビア

アイルランド vs クロアチア

スロベニア vs ウェールズ

▽リーグBvsリーグC

キプロス vs 北マケドニア

エストニア vs ルーマニア

フェロー諸島 vs ジョージア

ベラルーシ vs イスラエル