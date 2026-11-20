欧州サッカー連盟（UEFA）は20日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27の準々決勝・準決勝および、昇格／降格プレーオフ組み合わせ抽選会を実施した。
今月UNLのグループリーグの全日程が終了し、リーグAではグループ1でフランス、ベルギー。グループ2でドイツ、オランダ。グループ3でイングランド、スペイン。グループ4でポルトガル、ノルウェーの準々決勝進出が決定した。
そして、20日にスイスのニヨンで行われた抽選会の結果、準々決勝では前回王者のスペインとフランス、ノルウェーとイングランド、オランダとポルトガル、ベルギーとドイツの4カードが決定した。
さらに、リーグAの各グループ3位中の下位2チーム、各グループ4位中の上位2チームとリーグBの各グループ2位が対戦するリーグAvsリーグB・プレーオフは、ボスニア・ヘルツェゴビナとデンマーク。ハンガリーとセルビア。アイルランドとクロアチア。スロベニアとウェールズという4カードが決定した。
なお、準々決勝と各プレーオフはホーム＆アウェイ形式となり、2027年3月末に開催予定だ。
◆準々決勝ラウンド
スペイン vs フランス
ノルウェー vs イングランド
オランダ vs ポルトガル
ベルギー vs ドイツ
◆決勝ラウンド
ポルトガルorオランダ vs フランスorスペイン
ドイツorベルギー vs イングランドorノルウェー
◆昇格／降格プレーオフ
▽リーグAvsリーグB
ボスニア・ヘルツェゴビナ vs デンマーク
ハンガリー vs セルビア
アイルランド vs クロアチア
スロベニア vs ウェールズ
▽リーグBvsリーグC
キプロス vs 北マケドニア
エストニア vs ルーマニア
フェロー諸島 vs ジョージア
ベラルーシ vs イスラエル