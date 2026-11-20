アーセナルに所属するノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアとドイツ代表FWカイ・ハヴァーツの去就に注目が集まっている。

22年ぶりにプレミアリーグを制覇したアーセナルは“黄金期”を築くべく、ミケル・アルテタ監督と新契約を締結し、主力選手との交渉も進行。イングランド代表MFデクラン・ライスと2031年夏まで契約延長する見通しと報じられているほか、スペイン代表GKダビド・ラヤ、オランダ代表DFユリエン・ティンバー、エクアドル代表DFピエロ・インカピエとも新たな条件で合意に達し、イタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリとの交渉も予定されているようだ。

一方、これらの選手と新契約を締結することで、人件費はますます膨らむことに。成功の基盤を維持しつつ、さらなる進化を求められる中、攻撃の主軸を担うウーデゴーアとハヴァーツの現行契約は残り18カ月ほどとなっているが、現時点で契約延長に向けた正式な交渉は行われていないようだ。

スポーツ専門メディア『アスレティック』は、アーセナルがウーデゴーアとハヴァーツの将来に関して決断を迫られていると指摘。両選手とも27歳で、新たな長期契約を締結すれば30代に突入することに。現チームでは高給取りの部類に入るが、近年負傷離脱が増えている点もクラブにとっては懸念材料となっているようだ。

一方、ウーデゴーアは今シーズンここまで際立ったパフォーマンスを発揮しているほか、そのリーダーシップや経験、技術はクラブにとって極めて価値があると『アスレティック』は指摘。役割を完璧に引き継げる後継者も不在で、本人も「ここで幸せだし、これからも長く留まりたいと思っている」と明言している。

ハヴァーツもアルテタ監督からの信頼が厚く、今シーズンはスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュを抑え、前線のファーストチョイスとして起用され続けている。ただ、今夏にアトレティコ・マドリード所属のアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスに関心を寄せていたように、クラブは引き続きFWの補強を検討中。今後のハヴァーツにどのような役割を期待しているか、という点もクラブにとって考慮すべき材料となるだろう。

なお、ウーデゴーアとハヴァーツのほかに、イングランド代表DFベン・ホワイトとスペイン代表MFミケル・メリーノも現行契約が2028年6月末までとなっている。