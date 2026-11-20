バルセロナはスペイン代表DFアレハンドロ・バルデを“安売り”するつもりはないようだ。19日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

現在23歳のバルデはバルセロのカンテラ出身で、2021年9月に17歳でトップチームデビューを飾り、翌年にはFIFAワールドカップカタール2022に出場した。ここまで公式戦通算173試合出場3ゴール21アシストという成績を残しているが、今シーズンはU－21スペイン代表DFチャビ・エスパールの台頭もあり序列が低下。プレータイムはわずか124分間にとどまり、先発起用は一度もない。

そんな中、バルデの代理人を務めるジョルジュ・メンデス氏は今冬の移籍の可能性を模索しており、モナコやパリ・サンジェルマン（PSG）、ユヴェントスが関心を寄せている模様。バルセロナも左利きのセンターバック（CB）獲得の資金を調達するべく、オファーに耳を傾ける姿勢だという。

一方、バルセロナにバルデを安値で放出するつもりは毛頭なく、レンタルでの放出も検討していないという。金銭的に魅力的なオファーが届き、バルデ自身が退団希望を明らかにした場合にのみ、今冬の移籍が実現すると『マルカ』は伝えている。評価額は4000万ユーロ（約70億円）前後と見られており、現時点では正式なオファーは届いていないようだ。

なお、バルセロナのデコSD（スポーツディレクター）は「メンバーはコンディションで決まるものだ。バルデはこれまで非常に素晴らしいシーズンを過ごしており、実力も証明済みだ。彼が高いレベルでプレーできることも知っているし、実際にそうした姿も見てきた。選手本人の心境だが、彼が不満を抱いているというようなことはない」とコメントし、出場機会は少ないものの、バルデは不満を抱えていないと強調しているようだ。