小学生のころに出会った日本代表の2人がマッチアップを繰り広げた。11月18日にエディオンピースウイング広島で行われたWEリーグ第10節のサンフレッチェ広島レジーナ対ノジマステラ神奈川相模原の一戦。アジア競技大会でなでしこジャパンの金メダル獲得に貢献したMF柳瀬楓菜（広島）とMF伊東珠梨（N相模原）の同学年コンビがピッチで対決した。

愛知県出身の柳瀬と三重県出身の伊東の出会いは小学生のとき。同じ東海地方のため試合で対戦することもあれば、東海トレセンで一緒にプレーした経験もあり、中学時代にはともにJFAエリートプログラム女子U-13/14に選ばれて仲が深まった。

WEリーグが開幕した2021年、伊東は大商学園高校卒業後にN相模原に加入。藤枝順心高校出身の柳瀬は広島に創設メンバーとして加入し、それぞれのキャリアを歩み始めた。2人とも高卒ルーキーながらWEリーグ1年目から出場機会を得て、どちらもこれまで100試合以上に出場。着実に経験を積み重ね、チームの核となる存在になった。

WEリーグで成長を遂げてきた2人は今年、ついに日本代表まで上り詰めた。伊東は6月に行われた国際親善試合の南アフリカ女子代表戦で代表デビューを飾った。柳瀬も9月に行われたアジア競技大会初戦のタイ女子代表戦でデビューし、センターバックでプレーした伊東ともピッチで共演を果たした。

代表活動初参加だった柳瀬にとって、「いつもめっちゃ優しい」という伊東は「ずっと助けてくれたので心強かったです」と語るほど頼もしい存在だった。久々に一緒にプレーした伊東も、「楓菜は小柄だけど、パワーで負けないし、対人の強さはWEリーグでも上位だと思うので、本当に刺激をもらっています」と話し、お互いに良い影響を与え合っていた。

今節はアジア大会後初めて2人がWEリーグのピッチで激突。ともに先発出場し、ボランチの柳瀬に対してシャドーの伊東がマークについて球際でバチバチとやり合った。柳瀬が「やっぱり負けたくない気持ちはあります」と闘志を燃やすと、伊東も「楓菜はすごく走れる選手なので、自由にさせないっていう意識を持っていました」と警戒しつつ、対決を楽しんでいた。

「相手になったらすごい嫌な選手で、運動量も豊富ですし、球際も来ますし、今日も本当に大変だったけど、楽しみな試合だったし、お互いに切磋琢磨できていると思います」（伊東）

柳瀬はその持ち前の運動量や球際の強さを見せてはいたが、昨季終盤に発揮した攻撃参加の迫力は影を潜めた。代表活動後はなかなか本来の調子が戻っておらず、この試合は疲労や足の痛みの影響もあって今季最短のプレータイムとなる58分にピッチを後にした。

「限られた時間の中で、ピッチに立たせてもらっているからにはもっと責任感を持たないといけない」と話す広島の背番号23は、「自分がチームのために何ができているかと聞かれたら、何もできてないと自分自身でも思うので、そこに今は目が向いてしまいます」と自身のパフォーマンスに悔しさを滲ませた。

試合はスコアレスのまま終盤に入ると、N相模原は試合を通じて仕掛けていた右サイドからの攻撃が実った。83分、DF南里杏からのクロスをゴール前のFW片山由菜が相手を背負いながらシュートを叩き込んで先制に成功。その直後には、伊東が勝負を決める追加点を奪った。

84分、FW笹井一愛が右サイドの深い位置まで仕掛けてクロスを入れると、伊東は「クロスに入るところはすごく意識していて、笹井選手はドリブル突破できる選手だし、練習からもすごくいいボールが入っていたので、自分を信じて入り込みました」とタイミングを見計らってファーに走り込んだ。

笹井のクロスに対し、「フリーで絶対に決めないとダメな場面だったので、抑えて枠を捉えることを意識しました」とN相模原の背番号4は飛びながら丁寧に右足で合わせ、「左側（ニアサイド）が空いているのはわかっていたので、あとはそこに感覚で蹴りました」と鮮やかなボレーシュートを突き刺した。

試合はN相模原が敵地で2－0の勝利。リーグ戦6試合ぶりの黒星を喫した前節から中3日で見事に立て直した。後半アディショナルタイム4分までプレーして勝利に貢献した伊東は、「前節の黒星がチーム全員の中では大きくて、そこでより一層気持ちが入りました。その結果が今日につながったと思います」とチームが見せたリバウンドメンタリティに胸を張った。

「今節も格上の相手にどれだけ戦えるか、どれだけ食い込んでいけるかをチーム全員が理解して臨めたと思います。相手の中嶋（淑乃）選手、上野（真実）選手、松本（茉奈加）選手といったパワーのある選手をどれだけ抑えられるかは個人個人が理解してやっていたし、相手の良さを出させなかったので、チーム全員で戦ってチーム全員で勝利できたゲームでした」（伊東）

対する広島は、年内Eピース最後の試合で3試合ぶりの敗戦。連勝は2で止まり、3位浮上のチャンスを逃した。「今日の試合運びは全体を通して物足りなさが目立ったと思います」と振り返る柳瀬は、調子が戻らない自分に矢印を向けて「この現状から自分自身が逃げずに立ち向かっていかないといけない」と力を込めた。

「うまくいってない時こそチャンスだと思えるように、ここを自分でしっかり切り抜けて、また成長した自分に会いたいと思います。そのためには、やり続けるしかないし、自分がこのチームを勝たせられる大きな存在になりたいです」（柳瀬）

小学生のころに出会った2人はそれぞれの道を歩みながら成長を遂げ、日の丸を背負って共闘するまでになった。そして今後もWEリーグの舞台でしのぎを削る日々が続く。

「普段はライバルですけど、仲良い選手と代表でチームメイトになれたのは本当にプラスでしかないし、いい刺激でしかなかったです。お互い違うチームではありますけど、これからも高め合っていきたいです」（伊東）

「お互い高め合っていきたいし、今日は負けてしまったので、次に対戦するときは絶対に勝ちたいです。また負けないように頑張りたいと思わせてくれるので、いいライバルであり、いい友です」（柳瀬）

2人が歩む道はまたピッチ上で交差する。そのときまで柳瀬と伊東は互いに切磋琢磨しながら前進していく。

取材・文＝湊昂大