香川県とマイナビは、「若者が挑戦できる香川」の実現に向けた連携・協力に関する協定をこのほど締結した。高校生向け探究学習プログラム「Locus」を通じて県内企業の魅力を伝え、地域への人材還流と定着を促す。

高校生を対象にした人材還流の協定は山梨県に続き7県目

同社が高校生などを対象にした人材還流に関する協定を自治体と結ぶのは、山梨県に続いて7県目となる。若者の県外転出が課題となる中、大学卒業後のUターン就職など、人材の還流と定着の取り組みが重要になっているという。

同社の「2027年卒 大学生 Uターン・地元就職に関する調査」では、高校生までの地元企業との接点が地元就職への考え方に影響するかを尋ねたところ、約半数が「影響すると思う」と回答した。

企業訪問や出張講義による実践教育など5分野で連携

協定の連携内容は次の5つ。

Locusなどを活用した、企業との連携による実践教育(企業訪問、出張講義など。リモート形式を含む)の実施

県内就業と県内企業などの魅力発信

若者の定住促進に向けた取り組み

協定に基づく取り組みの効果分析

その他、キャリア教育の充実や「若者が挑戦できる香川」の実現につながる取り組み

探究学習プログラム「Locus」は企業の課題解決事例から学ぶ

Locusは、高校で必修となっている「総合的な探究の時間」の授業を活用し、地元企業の認知度向上と地元就職の促進を図る教育プログラムである。2024年度までの累計で約20万人の高校生が利用している。

自治体の総合計画などを参考に地域課題を学んだ後、高校内での事前学習(4時間程度)を経て、地元企業から課題解決の事例を直接学ぶ「フィールドスタディ」に臨む。フィールドスタディは企業訪問型・リモート型・出張講義型があり、エリア限定のプログラムとなる。最後に事後学習(4時間程度)で、生徒自身が課題解決策を考えてアウトプットする。

適性診断ツール「MATCH plus 進路」や、高校時代の経験を記録する「キャリアログ」なども提供し、大学進学以降の自己実現もサポートするとしている。