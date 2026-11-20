練習が一般公開された17日、冷たい雨のなかでフルメニューをこなす深澤大輝の姿があった。左足の負傷で離脱してから約2カ月。指揮官交代で流れを変えたいアビスパ福岡にとって、彼の復帰は大きな意味を持つ。

この夏、深澤は東京ヴェルディから福岡に完全移籍した。ユース時代から約15年を過ごしたクラブを離れる決断には、相当な覚悟があったはずだ。移籍後初出場となった2026／27明治安田J1リーグ第2節のセレッソ大阪戦では、いきなりアシストを記録して存在感を示したが、9月12日の清水エスパルス戦で左足を負傷してしまう。

2カ月にもおよぶリハビリ生活は、初めての経験だった。それも、新天地でようやくスタメンの座をつかみ始めた矢先の離脱である。天皇杯とYBCルヴァンカップで敗退し、リーグ戦でも結果が出ずに苦しんでいるチームを、外から見守ることしかできない。回復も思うようには進まず、もどかしさと悔しさばかりが募っていく。深澤は「少し辛抱は必要でした」と振り返る。

「歩けなかったし、何もできなかったので、『これ治んのかな？』って思いました。でも、走れるようになる喜びとか、一つひとつ良くなっていく感触がうれしかった。次は、ピッチに立てる喜びをプレーで示すだけです」

本人の感覚では、ここ数週間で「やっと動ける体、足になってきた感じ」だという。コンディションはまだ上げていく必要があるものの、先週末に非公開で行われた練習試合でプレーできたのは大きな前進だ。

リーグ戦14試合を終えて、2勝2分け10敗で最下位に低迷するなか、福岡はJ1残留というミッションを城福浩監督に託した。元教え子である深澤や見木友哉、北島祐二は、新指揮官の求める「基準」を短期間でチームに浸透させるための重要なピースだ。

深澤自身もその役割を理解している。「守備でどのくらい寄せるのか、という基準を自分は分かっているつもりなので、伝えていかなければいけないし、見せていかなければいけない」。城福監督もまた、「自分のやり方を体現してくれている選手がいるのは心強い」と信頼を口にする。

ただ、深澤がもたらすものは、「基準」の浸透だけではないように思う。負傷する4日前の9月8日、練習場で初めて深澤を見たとき、すでに何年も在籍している選手のようにチームに溶け込んでいて驚いたのを覚えている。彼が笑顔を見せれば周囲がパッと明るくなるし、真剣な表情を見せれば全体がピリッと締まる。言葉だけに頼らないリーダーシップで、“いい空気”を波及させられる選手なんだなという印象を受けた。

出番が増え始めた当時について尋ねると、その印象を裏づけるような答えが返ってきた。

「移籍という初めての経験で、どこかで自分を出すのを躊躇していた。でも、チームを勝たせるためには、プレーや声、態度で自分を出さないといけない。自分はチームを鼓舞するようなプレーや言動をしているときのほうが、感触がいいというか。チームを引っ張っていくようなプレーをしているときのほうが、調子がいいという感覚があるので、それを出せるようになってきたのが大きい」

チームと同じく、深澤もまたここから新たなスタートを切る。しかも、指揮を執るのはかつて指導を受けた城福監督だ。もう遠慮はいらない。思い切り自分らしさを出せばいい。

新体制になってから、チームの雰囲気は目に見えて明るくなった。もちろん、それだけですぐに勝てるほど甘くない。けれど、その前向きな流れを確かな力に変えていくには、ピッチの上で周囲を引っ張る存在が必要だ。「基準」を知り、プレーや態度でチームを鼓舞できる彼のリーダーシップは、福岡の再建に欠かせない。「2カ月間プレーできなかったフラストレーションやもどかしさをぶつけたい」。最下位からの巻き返しへ、深澤が再びピッチに立つ。

取材・文＝高尾太恵子