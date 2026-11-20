ドイツ代表を率いるユルゲン・クロップ監督に対し、かつての“ライバル”が賛辞を送った。19日、ドイツメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

かつてドルトムントとリヴァプールに栄光をもたらしたクロップ監督は、FIFAワールドカップ2026終了後から母国の代表チームを指揮。最初の6試合を3勝2分1敗という成績で終え、UEFAネーションズリーグ（UNL）グループA2を首位通過した。

バイエルンやマンチェスター・シティを率い、何度もクロップ監督と対戦してきたジョゼップ・グアルディオラ氏は「彼はサッカー界で最高の監督の一人。どれほど称賛しても足りないほどだよ。サッカー界をより良い場所にしてくれるような監督であり、人物なんだ。その仕事ぶりは素晴らしく、彼のチームの試合を見るたびに『何てサッカーをするんだ』と感嘆させられるよ」とコメント。かつてのライバルの手腕を高く評価している。

FIFAワールドカップでは3大会連続で早期敗退に終わり、自国開催のEURO2024でもベスト8という結果にとどまったドイツ代表。元イングランド代表FWゲーリー・リネカー氏に「サッカーは単純なスポーツだ。22人の男たちが90分間ボールを追いかけ、最後にはドイツが勝つ」と言わしめた強さは近年影を潜めているが、グアルディオラ氏はクロップ監督のもとでの復活を確信しているようだ。

「カリスマ性があり、コミュニケーション能力も非常に高い。彼が指揮を執れば、ドイツは復活するだろう。チームに対する見方も変わり、歓喜が戻り、ファンの再び代表チームを誇りに思えるようになるだろう。ドイツには優れた選手が揃っている。その選手たちがロッカールームへ入り、ユルゲン・クロップの姿を目にすれば、『この人に付いて行こう』と思うはずだ。彼は自身のサッカー哲学で選手たちを熱狂させ、状況を好転させていくはずだ」

さらに、グアルディオラ氏は「数え切れないほど対戦してきたような気がする。実際、私が彼に勝った回数よりも負けた回数の方が多い。そして、そのすべての試合から何かを学んできた」と回想。その上で「今なら言える。ユルゲン・クロップは私のこれまでのキャリアにおける最大のライバルであり、最も手強い相手だった」と強調した。