2027年3月に行われる予定の国際サッカー連盟（FIFA）会長を決める選挙。サッカー界に大きな改革をもたらした一方で、その振る舞いが大きく問題視されているジャンニ・インファンティーノ会長に2人の対抗馬が出現。その1人が、日本サッカー協会（JFA）の名誉会長を務める田嶋幸三氏だ。日本人初となるFIFA会長選に立候補し、届出がFIFAに受理された。

FIFAからの正式な立候補届受理の発表を受け、20日に田嶋氏が記者会見を実施した。今回の立候補に関しては「会長になりたいということで立ったわけではない。FIFAを本当に良くしたい」と、理由を語った田嶋氏だが、何度も口にしていたのはFIFAワールドカップ2026にて、大会中に退場処分を受けながらも処分が延期されたアメリカ代表FWフォラリン・バログンを巡る判断について、怒りにも近い感情を露わにした。「自分はサッカー人として、特に選手・監督としてやってきた中で、やはりバログン選手のレッドカードについてはもう到底容認できない。しかも、それに対する説明が未だなされていないということ、それについては非常に憤りを感じ、自分はこのような場に立つことにいたしました」と、立候補の理由の1つであるとした。

ワールドカップ後には、「ワールドカップ運営子会社の設立と株式売却計画」を表明したことで、世界中から猛反発をくらい、一気に信頼を失うこととなったインファンティーノ会長。その後に計画は撤回され、反発した各大陸連盟や各国のサッカー協会も納得した一方で、その火種は燻り、JFAでは岡田武史副会長が辞任するまでに発展。その後、田嶋氏がインファンティーノ会長の対抗馬となるべく手を挙げ、見事にFIFAの立候補基準である他のサッカー協会からの推薦も得ることに成功した。

そんな中、田嶋氏の後にはフランスサッカー連盟（FFF）の会長を務めるフィリップ・ディアロ氏も立候補を表明。インファンティーノ会長を含めた3名の立候補届が受理されることとなり、いずれかが次期会長に就任することとなる。田嶋氏はディアロ氏について「どこかでちゃんと話はしていきたいと思っている」とコメント。「票が割れることなく、より多く取れるような方向に変えていかなければいけない」と語り、票を奪い合うことで、結果的にインファンティーノ会長の続投にならないようにしたいと語った。

対立候補と手を組む可能性も海外では報じられている中で、「今の時点で自分がウィズドロー（撤退）することは考えていない」と語った田嶋氏。ただ、立候補時にFIFAの会計に関する数字など問題点を具体的に示してきたディアロ氏については「彼が出たから不利になるとは思っていない。逆にディアロさんが出たことにより、フランスやアフリカとは縁があるわけで、そこの票は得にくくなる。ただ、プロフェッショナルな方がきてくれたということは、心強いと思う。同じ方向で戦っていくことになると思っているので、心強い」とし、現在のFIFAが抱える問題点は同じ方向を向いて指摘し、戦っていけると感じているようだ。

その中で自身が見せたい違いについては、「どうしたらサッカーが発展していけるのかをしっかりと伝えていくべき」とコメント。改めてバログンの問題を挙げ、「海外の選手、一流選手のことも踏まえて、やはりバログンのことについてはみんな納得してない」と語り、「211（のFIFA加盟国）の後ろには50億人近いサッカーファンがいて、10億人を超すサッカー選手たちが、今のFIFAの行動に対してどういう気持ちを持っているのかということ。多くの少年少女たちに胸を張って『今のFIFAは大丈夫』と言えるのかということ。そこを僕は訴えなくてはいけない」と語り、FIFAを浄化させるための動きを、自ら手を挙げて行っていくことを心に決めた立候補だと語った。

今後はマニフェストを作り、JFAとも相談してロビー活動を含めて行っていくという田嶋氏だが、目指すものは「意思決定のプロセスをもっと透明性のあるものにする」ということ。「会長が提案し多数決でみんなで決めるっていうことではなく、その意思決定のプロセスを委員会、そして大陸連盟で議論した中で決まっていくような、そういったことを確立していきたい」と、根本から変えていきたいと意欲を見せ、「一番大事なのはやはり本当にFIFAのイメージをしっかりと回復すること。そのためには、FIFAが変わるということ、その姿勢を世界中に伝えていく」と、今回の選挙を通じて、しっかりと変化することを示したいとした。

取材・文：菅野剛史（サッカーキング編集部）