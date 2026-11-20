日本サッカー協会（JFA）は20日、「MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。」に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）のメンバーを発表した。

「MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。」は11月29日に広島県の『エディオンピースウイング広島』、12月5日に岡山県の『JFE 晴れの国スタジアム』で開催され、なでしこジャパンは来年のFIFA女子ワールドカップの開催国でもあるブラジルと対戦。『エディオンピースウイング広島』でなでしこジャパンが試合を行うのは今回が初めて。また、岡山県でなでしこジャパンの試合が開催されるのも初めてだ。

この2連戦に向けて、狩野倫久監督はGK山下杏也加やMF長谷川唯（いずれもマンチェスター・シティ／イングランド）、MF谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）らをお馴染みのメンバーを順当に選出。23名のうち海外でプレーする選手が22名を占め、国内組はDF高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）のみとなっている。

なお、11月29日は13時55分キックオフ予定で、日本テレビ系での全国ネット生中継およびTVerでのライブ配信が決定。12月5日は15時キックオフ予定で、ABEMAで無料生配信される。

今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

12 大場朱羽（レンジャーズ／スコットランド）

23 大熊茜（アストン・ヴィラ／イングランド）

▼DF

2 清水梨紗（マンチェスター・シティ）

4 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

20 遠藤優（ウェストハム／イングランド）

5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

3 石川璃音（エヴァートン／イングランド）

21 白垣うの（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

6 古賀塔子（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

▼MF

8 清家貴子（ブライトン／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

18 三浦成美（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

22 千葉玲海菜（ユヴェントス／イタリア）

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

16 山本柚月（デンバー・サミット／アメリカ）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）

19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）

▼FW

9 植木理子（ウェストハム／イングランド）

11 松窪真心（チェルシー／イングランド）