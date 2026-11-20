マンチェスター・ユナイテッドがエヴァートンに所属するイングランド代表DFジャラッド・ブランスウェイトに関心を寄せているようだ。19日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

プレミアリーグ開幕から10試合でわずか1勝と苦戦が続き、降格圏の18位でインターナショナルマッチウィークを迎えたマンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリック前監督を解任。後任としてアメリカ代表を率いていたマウリシオ・ポチェッティーノ監督を引き抜き、現地時間22日に控えるリヴァプール戦が新体制の初陣となる。

3シーズン連続の指揮官交代に踏み切ったクラブは、ポチェッティーノ監督を全面的にバックアップするべく、今冬の移籍市場で戦力拡充に動く見通し。中でも優先事項となっているのが、ここまでリーグワースト3位タイの19失点を喫している守備の立て直しで、センターバック（CB）の獲得候補としてブランスウェイトを注視しているという。



報道によると、マンチェスター・ユナイテッドはアルゼンチン代表DFリサンドロ・マルティネスの現行契約が来年夏までとなっていることもあり、左利きのCBの補強を目指しているとのこと。ブランスウェイトに対しては以前から関心を寄せており、2024年には2度に渡ってオファーを提示したようだ。また、フルアムに所属するナイジェリア代表DFカルヴィン・バッシーもリストアップされているという。

現在24歳のブランスウェイトは2020年1月にエヴァートンへ加入し、ブラックバーンとPSVでの武者修行を経験しつつ、ここまで公式戦105試合に出場。FIFAワールドカップ2026後には、約2年ぶりにイングランド代表へ復帰した。

なお、マンチェスター・ユナイテッドはCB以外にも、左サイドバック（SB）やセンタフォワード（CF）の補強に動く可能性もあるという。