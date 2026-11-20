バイエルンがドイツ代表MFジャマル・ムシアラと締結している契約には解除条項が付随しているようだ。19日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

昨年2月にバイエルンとの契約期間を2030年6月30日まで延長したムシアラだが、その契約には解除条項も盛り込まれているとのこと。設定金額は不明だが、この契約解除条項は今シーズン終了後の2027年夏に行使可能になるという。

報道によると、バイエルン内部ではここ数週間に渡り、ムシアラの年俸とピッチ上でのパフォーマンスのバランスが議論の対象になっているとのこと。ムシアラはボーナスを含めると年間総額2500万ユーロ（約44億円）前後を受け取っており、クラブ内で最も高給な選手の一人だが、ここ数年はコンディションが安定せず。今シーズンも開幕前に発症した神経機能障害、および筋繊維断裂によってここまで公式戦4試合の出場にとどまっている。

先日には名誉会長を務めるウリ・ヘーネス氏から「かつてのようなパフォーマンスレベルを取り戻すことはないかもしれない」との発言も。現時点で退団が差し迫っているような兆候はないが、クラブ内では今後も議論が続く見通しだという。

インターナショナルマッチウィーク明け初戦となる現地時間20日のブンデスリーガ第10節ケルン戦で復帰予定と報じられているムシアラ。現時点で移籍は考えておらず、かつての調子を取り戻し、ヴァンサン・コンパニ監督のチームで確固たる地位を確立することに注力しているという。