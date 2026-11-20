コモに所属するMFニコラス・パス（ニコ・パス）のレアル・マドリード復帰の可能性は、「現実的ではない」と有識者が見解を述べている。

アルダ・ギュレルとの2032年夏までの契約延長はレアル・マドリードによる“意思表示”だ、と指摘するのは、スペイン人ジャーナリストのラウル・バレラ氏だ。エル・ブランコの新たな魔法使いは先日、公式戦通算22得点33アシストなどの活躍が評価され、今後6年に渡る契りを交わした。

そんななかで、『ラジオ・マルカ』の番組に出演したバレラ氏は、レアル・マドリードとギュレルの契約延長は、「2つの点で重要な意味を持つ」と強調。「ほぼ終年契約を締結したようなもの」と前置きした上で、まず1つ目は「選手本人に対して、『キミは高く評価されている』と伝えること」にあるといい、2つ目には「“彼”のように同じようなタイプの選手たちに対して、『マドリーのそのポジションはすでに埋まっている』と告げること」と述べた。

そして同氏が口にした“彼”、つまり今回の契約延長で最も影響を受ける選手こそが、ニコ・パスだ。レアル・マドリードは、セスク・ファブレガス監督のチームで絶対的な主力として君臨する22歳の買取オプションを保有しているが、「ギュレルの『2032年』という契約は、ある意味、ヨーロッパ中が注目するニコ・パスへのメッセージでもある」として、“ラ・ファブリカの宝石”を手放すつもりという見方を示した。

さらにバレラ氏は、「復帰を夢見る声は多いし、契約上のオプションも残ってはいるけど、彼が最終的にベルナベウで成功を収めるというのは現実的ではないだろう」としつつ、「マドリーにはマドリーのサッカーがある。そして、選手一人ひとりがどこで、誰とプレーするかを選択するのだ。メディアが作り出すドラマなど一切ない」とキャリアを決めるのは選手本人に他ならないわけだから、メディアに踊らされる必要はないと付け加えている。

なお、所属クラブと代表チームで好調を維持するギュレルとニコ・パスについて、バレラ氏は「彼らは決定的な仕事をこなし、多くのファンの期待に応えるようなプレーを見せる。卓越した技術と創造的なセンスで、関与したプレーすべてをより良いものへと昇華させる、驚くべき才能を持っているのだ」と両者のパフォーマンスを称賛している。