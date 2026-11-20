東京ヴェルディは20日、「ホームゲーム チケット不正取得および転売行為について」と題した声明をクラブ公式サイト上で発表した。

東京Vのクラブ公式サイトは「11月21日（土）名古屋グランパス戦におきまして、チケットの不正取得および転売行為の疑いがある取引が確認されております。該当するチケットにつきましては、QRチケットの無効化の対応を実施します」と発表。次のように続けた。

「東京ヴェルディは、東京ヴェルディ試合運営管理規定、東京ヴェルディ公式ファンクラブ会員規約、Jリーグチケットサービス利用規約において、主催者の許可なくチケットを転売する行為を禁止しております。また2025シーズンより、『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律（以下「チケット不正転売禁止法」）』の要項を満たした『特定興行入場券』としてチケットを販売しています」

「チケット転売が確認された場合の対応方法や、チケット不正転売禁止法の罰則規定などについては、以下に記載しております。すでにチケットを購入されているお客様、またチケット購入を検討されているお客様におきましては、今一度ご確認をお願いします」

「今後のホームゲームにおきましても、同様の取引が確認されたチケットにおきましては、随時QRチケットの無効化を実施してまいります」

「なお、やむを得ずチケットの譲渡を行う際は、必ずJリーグチケット公式リセールをご利用いただきますようよろしくお願いします」

「一人でも多くのお客様に、快適なスタジアム観戦の機会をご提供できるよう、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします」