ベティスOBのホアキン・サンチェス氏が、週末に控えるシーズン最初の“セビリア・ダービー”を前に、古巣へエールを送った。

“エル・グラン・デルビ（偉大なるダービー）”とも称されるこの対決。100年近くセビリアの街を二分してきた両者は21日、セビージャの本拠地『ラモン・サンチェス・ピスフアン』でシーズン初顔合わせとなる。特に今回、ラ・リーガ第12節終了時点でベティスが4位なのに加えて、ここ数年低迷続きだったセビージャも6位と上位につけており、久しぶりに“欧州出場権争い”の意味合いも持つことで、熱狂が高まっている。

そんななかで、ホアキン氏がダービーを控える古巣へエールを送った。ヴェルディブランコのレジェンドは、「見応えのある試合になるだろう。すべてのベティコと同様に、私も良い結果になることを願っている」と始め、「チームの調子は上向きで、勢いもあって選手たちはやる気に満ち溢れている。ただし、ダービーは毎回異なるものだから、細部にまで集中する必要がある」と普段のリーグ戦とは、あらゆる面で一線を画すものだと強調した。

また元17番は、ラ・リーガのみならずチャンピオンズリーグでも好成績を残している現チームについて、「今のチームは信頼できる。シーズンの最終成績を左右するのは安定感で、それを備えているからね。ここ数年と同じく、今シーズンもとても良いスタートを切れた。着実に勝ち点を積み上げ、重要な試合で勝利を収めるという安定感がある。ダービーでは、熱いハートと冷静な頭脳を持ってピッチに立つことが求められるけど、強豪クラブの基盤、つまり自信と安定感は備わっている」と大きな期待を寄せた。

現役を引退してから早3年。「選手として、こうした試合は特別なものだった。今、スタンドから観戦するのは辛いんだ。元選手だから、ピッチ上で何が起きているのか手に取るように分かる。力になりたい、助けたいと強く思ってしまうけど、実際には何も貢献できないからね」と一抹の歯痒さを口にしたホアキン氏は、「私が期待しているのは、シーズン開幕当初のようなベティスの姿を見ることだ」とレアル・マドリードをも撃破したパフォーマンスの再現を望むと締めくくっている。

注目の“セビリア・ダービー”は現地時間21日。どちらに軍配が上がるのだろうか。