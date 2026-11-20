ウクライナサッカー連盟（UAF）のアンドリー・シェフチェンコ会長が、チェルシーからのローン移籍でトッテナム・ホットスパーに所属している同国代表FWミハイロ・ムドリクに対して、自身のドーピング問題による出場停止処分に関するコメントの撤回を求めた。現地時間20日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

ムドリクは、2001年1月5日生まれの25歳。2024年12月に行われた通常の尿検査で禁止薬物であるメルドニウムが低濃度で検出されたことを受けて、2025年6月にイングランドサッカー協会（FA）のドーピング防止規定違反で告発され、今年1月の聴聞会を経て4年間の出場停止処分を科された。

当初から一貫して故意に摂取したことはないことを主張していたムドリクは、ウクライナのポッドキャスト番組『ゲスト・オブ・ゴードン』に出演した際、ドーピング問題の責任について「環境、つまりウクライナ代表チーム内の状況だ」と発言。「ウクライナ代表チームには管理体制が全く存在しない」「メルドニウムなんて薬のことは、それまで聞いたこともなかった」と、改めて故意のドーピングを否定し、UAFのドーピングチェック体制を批判した。

『BBC』によると、現役時代にミランやチェルシーなどで活躍したUAFのシェフチェンコ会長は、ムドリクの発言に対して「誠実かつプロフェッショナルに仕事をしている我々の仲間に対する根拠のない中傷に当たる」との見解を示した模様。さらに「彼（ムドリク）の代理人は、ドーピング検査で検出されたメルドニウムについて、偽りの責任を負わせる職員を見つけるという提案をUAFに繰り返し持ちかけた」と述べ「UAFは、そのような提案は我々の活動の原則に反するとして断固拒否した」とコメントした。

最後に、シェフチェンコ会長はムドリクに対して、自分の言葉を裏付ける証拠を提示するよう求めた。