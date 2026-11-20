日本サッカー協会（JFA）名誉会長の田嶋幸三氏は18日、来年に控えた国際サッカー連盟（FIFA）会長選挙への立候補をJFAを通して表明した。イギリス紙『ガーディアン』は現地時間19日、ジャンニ・インファンティーノ現会長を“倒す”という共通の目標のため、田嶋氏が同じく立候補者のフィリップ・ディアロ氏と協力関係を築き、身を引く可能性があると伝えている。

FIFAの次期会長選挙は、2027年3月18日にモロッコのラバトで開催される第77回FIFA総会にて実施される予定。同総会では、FIFAに加盟する211協会からの投票により、次期FIFA会長が選出されることになる。

FIFAのインファンティーノ現会長は、FIFAが子会社を設立・運営して20～30％程度の株式を民間の投資家などへ売却する“ワールドカップ売却計画”や、FIFAワールドカップ2026における“バログン事件”への関与、さらには空港で自身の家族をVIP手配した職権乱用の疑いなど、様々な倫理的・道義的問題を指摘されている。田嶋氏は、FIFAの次期会長選挙に向けて「ガバナンスの強化と透明性の高い組織運営を推進していきたいと考えています」（18日／JFA公式サイト）と意欲を示しているが、『ガーディアン』は田嶋氏が別のシナリオを選択する可能性があると指摘。「FIFA加盟協会の中でインファンティーノ現会長に反対する勢力が分裂する懸念から、田嶋氏とフランスサッカー連盟（FFF）の会長を務めるディアロ氏が手を組む可能性もある」と報じ「もしそうなれば、田嶋氏は身を引くと予想され、欧州サッカー連盟（UEFA）もこの動きを支持するだろう」と伝えている。

3人の立候補者（インファンティーノ現会長、田嶋氏、ディアロ氏）は、FIFAのガバナンス・監査・コンプライアンス委員会による審査を受け、来年2月18日に立候補正式決定の流れとなる。