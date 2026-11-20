新体制の下で巻き返しを図るマンチェスター・ユナイテッドだが、非公開練習の様子がネット上に流出するアクシデントに見舞われたようだ。19日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。

オールド・トラッフォードのクラブは、プレミアリーグ第10節終了時点で降格圏の18位に低迷する現状を受けて、今回の代表ウィークでの中断期間中に指揮官交代を決断。マイケル・キャリック監督を解任するとともに、後任としてマウリシオ・ポチェッティーノ氏を招へいした。

そんなポチェッティーノ新監督の始動日にアクシデントが発生したようだ。イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、アメリカ代表の元指揮官による初トレーニングの様子がネット上に流出したとのこと。映像は『キャリントン・トレーニング・グラウンド（練習場）』の上空からドローンで撮影され、『YouTube』に12分間の動画として投稿された模様。チームは、22日の第11節リヴァプール戦に向けた戦術練習に取り組んでおり、この映像が「リヴァプールにとって大きな戦術的優位性」をもたらすと伝えている。

また同メディアは、クラブ側が練習場周辺に、「ドローンの使用厳禁」および「違反行為に対しては民事訴訟」という旨の看板を設置していると指摘。一方で、この動画の投稿者は、いかなる法律にも違反していないと主張しているといい、「合法性について質問されている皆様へ。ここは飛行制限のない空域であり、誰でも飛行させることが可能です。ドローンは常に操縦者の視界内にあり、人の上空や近くを飛行したわけでもありません。したがって、ドローンの使用を規制するCAA（英国民間航空局）の規則に照らせば、完全に合法的な飛行となります」としつつ、「ドローンには適切な表示がなされており、私自身も必要なライセンスをすべて取得し、賠償責任保険にも加入しています」とコメントしている。

なお、投稿者側は「チーム情報や戦術の流出という点についてですが、これは監督の初トレーニング開始から30分後の出来事です。現場には多くのメディアも集まっており、今回公開された映像が唯一のトレーニング映像というわけではないはずです」としているが、この日のトレーニングは非公開で行われていた。