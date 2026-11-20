クリスタル・パレスを率いるトーマス・フランク監督が、DF冨安健洋の練習復帰が近いと明言した。19日、クラブ公式サイトが伝えている。

冨安は今夏、クリスタル・パレスに加入すると、シーズン開幕からコンスタントにプレー。しかしプレミアリーグ第5節リーズ戦でふくらはぎを痛め、途中交代を余儀なくされた。それ以降、2カ月に渡って戦列を離れている。

そんな日本代表DFだが、練習復帰の見通しが立っているようだ。21日のコヴェントリーに向けた記者会見に出席したフランク監督は、「トミヤスは来週から練習に参加する予定だ」と明言。一方で、「（イスマイラ・）サールについては、練習に復帰できるかどうかは五分五分。鼠蹊部の問題だ」と同じく負傷離脱中のセネガル人FWに触れつつ、「こうしたケガは、何と言えばいいか…。デリケートと言うと大げさに聞こえるかもしれないけど、常に慎重さが求められる。負荷をどれくらいかけるか、細心の注意を払わなければならない。一歩前進したかと思えば、二歩後退してしまうこともあり得るからね。回復にはもう少し時間がかかるかもしれない」と焦って復帰させてはならないと強調した。

プレミアリーグ第10節終了時点で最下位に低迷するクリスタル・パレスにとって、21日の第11節コヴェントリー戦はフランク新体制の初陣となる。なおこの試合、鎌田大地と坂元達裕による日本人対決の実現に期待が寄せられている。