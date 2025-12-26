コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングは12月24日、賀来賢人さんが出演する「コスモMyカーリース」の新TVCM『クルマから自由になる』篇(30秒)の全国放映を開始した。

■今の自分に合った車を選べる「コスモMyカーリース」

新TVCMには、これまでもコスモエネルギーホールディングスの企業広告や「コスモMyカーリース」のTVCMにも出演している賀来賢人さんが登場。コスモMyカーリースを利用することで、1台のクルマに縛られず自由になった賀来さんが、趣味や仕事など、人生の可能性を妄想する内容になっている。

「コスモMyカーリース」は頭金0円・月々定額で好きな車に乗れるサービスだ。国産全車種・EVも選択可能で、リース契約期間中はガソリン・軽油が割り引きとなり、累計契約台数は13万台を突破。1台の車に縛られることなく、人生に合わせて乗り換えられ、「クルマから自由になれる、人生の可能性が広がる」サービスとなっている。

この「コスモMyカーリース」の魅力を描いた、賀来さんが出演するCMをチェックしてみてはいかがだろうか。

＜CM概要＞

●タイトル : 「クルマから自由になる」篇(30秒)

●放映開始日 : 2025年12月24日

●放映地域 : 全国

●出演 : 賀来賢人

●URL：

・「クルマから自由になる」篇(30秒) https://www.youtube.com/watch?v=wPv3Yolw_Oo

・メイキング／インタビュー https://youtu.be/Vi-e-Z4X8Tg



■ストーリー:「クルマから自由になる」篇(30秒)

賀来賢人さんが「コスモMyカーリース」で車を乗り換えるため、コスモ石油のサービスステーションへ。好きな車を選べることにテンションが上がり、ミニカーを見つめながら様々な車に乗る人生を妄想する。

長い一本道をスポーツカーで走り、自由な生き方を謳歌する姿。サーフボードを乗せた車で趣味に生きる楽しさ。さらには「仕事を変えてみようかな」とフォトグラファーや花屋になる自分。

妄想はさらに広がり、運転中に隣に止まった赤い車の女性と運命的な出会いをし、プロポーズ。結婚し、赤ちゃんを乗せたファミリーカー、家族みんなでキャンプに向かう車など、「コスモMyカーリース」で人生に合わせた車を運転する賀来さんの姿が描かれる。そこに、「乗るのは、自由というクルマ。」というコピーが入る。

店内に戻り、膨らんだ妄想で次に乗る車をなかなか決められない賀来さん。「今のジブンに、今のクルマを。乗るのは、自由というクルマ。」という賀来さんの言葉の通り、自分の人生に合った車を選べる――「コスモMyカーリース」だからこそ膨らむ可能性を描いたCMとなっている。

■撮影エピソード

人生の可能性を妄想する姿を描いた同CMでは、さまざまな仕事をしたり、いろいろな趣味に没頭したり、家族と幸せな時間を過ごしたりと、好きなクルマとともに人生を謳歌する姿を、賀来さんが演じてくれた。

花屋さんとなった自分を妄想するシーンの撮影では、エプロンをつけた姿で登場。バンから花を運び出す時に見せる一瞬の笑顔には、仕事への充足感がにじみ出ていた。

フォトグラファー姿の妄想でも、表情だけでいい写真が撮れたことが伝わってくる迫真の演技。趣味として登場するサーフィンの準備シーンでは、仲間との会話にテンションが上がる様子が印象的。賀来さんいわく「サーフィンはほとんど経験がない」とのことだが、それを感じさせない自然なサーファー姿だった。

スポーツカーを運転するシーンでは、サングラスをかけて華麗にハンドルを握り、これまでとは一転したクールさを見せつける。

かと思えば、恋人にバラの花束を渡して結婚のプロポーズをする場面では、緊張感とともに、渡したあとには少し照れたような微笑みを見せるという細かいニュアンスも見事に表現。結婚式後のタキシード姿で運転する場面では幸せにあふれる表情を、家族が増えたあとのシーンでは穏やかでリラックスした様子を見せるなど、その時その時の気持ちが伝わってくる姿も見事だった。

1日で多くの職業・趣味・シチュエーションを演じ分けるという難易度の高い撮影だったが、これまでにも多くの作品で名演技を見せてくれた賀来さんならではの、細かい気持ちや雰囲気まで伝わってくる表現力は圧倒的だった。

撮影の合間には、うまくいった時にスタッフと握手をするなど、終始フレンドリーな雰囲気だった賀来さん。撮影後には、贈られた花束を手に満足感を見せる賀来さんは、メイキングを撮影するカメラにもおちゃめな表情を見せてくれ、最後まで賀来さんの魅力に包まれた撮影となった。