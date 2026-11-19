アース製薬による講座で、大阪府職員が衛生害虫対策を学ぶ

大阪府と包括連携協定を締結している、アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区 以下、アース製薬）は、令和8年10月1日(木曜日)、府動物愛護管理センターや保健所の職員を対象とした講座を開催した。

衛生害虫が媒介する感染症を知る

近年、感染症予防の観点から蚊やマダニなどに対する虫ケアは、関心が高まっている。

最近では、重症熱性血小板減少症候群（SFTS）が西日本を中心に発生しており、マダニから人への感染だけでなく、犬や猫などのペットにも感染する事例が報告されている。

動物から人に感染する可能性もあるため、飼主が正しい虫ケアを行うことは、人だけでなく、ペットを守るためにも重要だ。

飼主や府民に対し、「正しい虫ケア」を普及啓発していくにあたり、「まずは職員から学ばなければ！」という思いのもとで、今回の取組が実現した。

当日は、アース製薬 管理薬剤師の貞森 邦生 氏（※）が講師を務め、虫ケア用品の正しい使い方や衛生害虫の種類による使いわけなど、虫ケアに対する正しい知識を学ぶ貴重な機会となった。

府担当者は、「今回の講座で学んだ知識を基に、業務をとおして府民の方に啓発していきたいと考えています。」と話した。

※アース製薬株式会社にて、研究部、営業、商品企画を歴任し、医薬品・医薬部外品の商品開発や総括製造販売責任者を経験。

現在は薬剤師会や自治体、大学（東京理科大学薬学部等）で「害虫対策」についての講義を担当。

