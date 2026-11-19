アース製薬による講座で、大阪府職員が衛生害虫対策を学ぶ
大阪府と包括連携協定を締結している、アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区 以下、アース製薬）は、令和8年10月1日(木曜日)、府動物愛護管理センターや保健所の職員を対象とした講座を開催した。
衛生害虫が媒介する感染症を知る
近年、感染症予防の観点から蚊やマダニなどに対する虫ケアは、関心が高まっている。
最近では、重症熱性血小板減少症候群（SFTS）が西日本を中心に発生しており、マダニから人への感染だけでなく、犬や猫などのペットにも感染する事例が報告されている。
動物から人に感染する可能性もあるため、飼主が正しい虫ケアを行うことは、人だけでなく、ペットを守るためにも重要だ。
飼主や府民に対し、「正しい虫ケア」を普及啓発していくにあたり、「まずは職員から学ばなければ！」という思いのもとで、今回の取組が実現した。
当日は、アース製薬 管理薬剤師の貞森 邦生 氏（※）が講師を務め、虫ケア用品の正しい使い方や衛生害虫の種類による使いわけなど、虫ケアに対する正しい知識を学ぶ貴重な機会となった。
府担当者は、「今回の講座で学んだ知識を基に、業務をとおして府民の方に啓発していきたいと考えています。」と話した。
※アース製薬株式会社にて、研究部、営業、商品企画を歴任し、医薬品・医薬部外品の商品開発や総括製造販売責任者を経験。
現在は薬剤師会や自治体、大学（東京理科大学薬学部等）で「害虫対策」についての講義を担当。
講師を務めたアース製薬株式会社 管理薬剤師 貞森 邦生 氏
虫ケアステーションによる啓発も実施
大阪府動物愛護管理センターでは、同じくアース製薬との公民連携の取組の一環として、「虫ケアステーション」を施設内に設置している。展示されているパネルにより、蚊やマダニなどの虫媒介感染症のリスクや、正しい虫よけ剤の使い方について学ぶことができる。
このほか、府営公園等にも展開されており、虫ケアを通じた、府民にとって安全な環境づくりの推進に継続的に取り組んでいくとしている。