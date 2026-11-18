パラグアイ代表のグスタボ・アルファロ監督が、日本代表戦を振り返るとともに、2026年が歴史的な一年になったと総括した。パラグアイサッカー協会が伝えた。

17日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』で日本と対戦したパラグアイ。試合は、開始早々にフアン・カセレスがデザインされたコーナーキックから先制ゴールを奪うと、40分にもコーナーキックからグスタボ・ゴメスが追加点。後半は日本の猛攻に遭うも、持ち味の堅守を発揮し1失点にとどめ、2ー1で勝利を収めた。

3日前にブラジル代表を下した日本にしっかりと勝利したパラグアイ。アルファロ監督は「セットプレーにおける我々の強みを効果的に活かすことができたと思う。セットプレーは常に我々が試合の流れを変えるための手段だ」と語り、前半に2つのゴールを奪ったセットプレーの強みを評価した。

リードしたことで、日本にボールを握らせながらしっかりと守備を固めて戦ったパラグアイ。「パラグアイはとても効率的に試合を運び、わずかなチャンスをゴールに結びつけたが、日本は我々の強みの1つである守備に阻まれたと思う」と、日本を守備で苦しめることができたとコメント。「私の考えでは、我々の守備は世界最高レベルなので、パラグアイの守備を崩すことは困難だろう」と、日本であっても簡単に崩せる守備ではないとした。

また、「ドイツにとっても、フランスにとっても、トルコにとっても、ブラジルにとっても、アルゼンチンにとっても困難だった」と、強豪国を並べて堅守に自信を窺わせることに。FIFAワールドカップ2026ではベスト16に勝ち上がり、トルコやドイツに勝利し、フランス戦も敗れはしたものの1失点に留めるなど、強みである守備が世界レベルでも通用していることを称えた。

そのW杯は16年ぶりの出場となり、W杯後の親善試合では日本戦を含めて4連勝で2026年を締め括った。アルファロ監督は「結果に関わらず、今年は歴史的な年だ。パラグアイは16年ぶりにワールドカップに復帰した。この国にとって、非常に困難で辛い空白期間だった。才能あふれる選手たちが何世代にもわたり、世界の舞台でその才能を発揮する機会に恵まれなかったため、長く困難な道のりだった」とコメント。「ワールドカップへの復帰は大きな挑戦だったが、2つ目の挑戦は、実力、序列、財政力といったあらゆる違いに関わらず、すべてのライバルと対等に戦い、競争力を高めることだった。FIFAランキングで我々より上位に位置し、チーム全体の評価額も高いチームと対戦しなければならなかった。それでも、チームは最後まで戦い抜いた」と、苦しい状況でもしっかりと選手たちが力を発揮し、渡り合ったことを評価。ただ、これに満足することなく、さらなる発展に繋げていきたいとした。

「正直に言って、素晴らしい年、歴史的な年が終わりに近づいているが、少なくとも私にとっては、まだその可能性を最大限に発揮するには程遠いと思っている。これはあくまでも出発点であり、我々が達成したいことの土台だと考えている。ここで改めてパラグアイサッカー界に訴えたいのは、これは我々全員が共に取り組まなければならない課題だからだ。代表チームはパラグアイサッカーの産物であり、我々が共に始めようとしているこの革命を成し遂げなければならない。なぜなら、それは我々全員が共に成し遂げべきものだからだ」

【動画】パラグアイが得意のセットプレー2発で日本を撃破