MF鎌田大地とDF冨安健洋が所属するクリスタル・パレスの新指揮官に就任したトーマス・フランク監督が、就任を決断した理由を明かした。17日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

クリスタル・パレスは昨季限りでオリヴァー・グラスナー元監督（現：ノッティンガム・フォレスト）が退任したことで、今夏にピエール・サージュ前監督を招へいしたが、プレミアリーグ開幕からの10試合で24失点と守備が崩壊。リーグ戦は2勝1分け7敗、勝ち点「7」の最下位に転落したことで、12日に解任が発表された。

後任に注目が集まったなか、今年2月にトッテナム・ホットスパーの指揮官を解任されて以降、フリーとなっていたフランク監督が、2029年6月30日までの契約でクリスタル・パレスの指揮を執ることになった。

就任したフランク監督はクラブの公式インタビューで「この素晴らしいフットボールクラブの指揮を執る機会を得たことを光栄に思う。本当に、心から楽しみにしている」と喜びを口にしながら、約9カ月ぶりに現場復帰を決めた理由を次のように語った。

「正直なところ、『いつ現場に戻るべきか？ 今なのだろうか？』と自問していた時に、この話が舞い込んできた。様々な理由から、これは断るには惜しすぎるチャンスだと感じた」

「ファンは最高だ。以前からクリスタル・パレスのファンには感銘を受けていた。対戦相手としてセルハースト・パーク（本拠地）に来ると、非常にタフで、プレーするのが難しいスタジアムだと感じる。サポーターの熱い支援、スタジアムに響き渡る声援は凄まじいものだ。アウェイに駆けつけるサポーターの数も多く、雨の日も晴れの日も、常にチームを支え続けている。そうした点も、大きな決め手の一つだった」

「もう一つの理由は、スティーブ・パリッシュ会長と非常に良い対話ができたことだ。彼の影響は非常に大きい。彼は経験豊富で、クラブの現状を深く理解していて、フットボールクラブの運営の仕方を熟知している。誰の下で働くかを見極めることは非常に重要だけど、スティーブについて耳にしたこと、そして私が知っていることのすべてがポジティブなものだった」

「こうした要素がすべて重なり、チームの現状に目を向けてみると、非常にエキサイティングな可能性を感じた。素晴らしいポテンシャルを秘めている。これは面白いことになると直感したんだ」

また、母国デンマークのアンダー世代の代表やブレンビーを率いた後、2018年10月から7年近くに渡って指揮を執ったブレントフォードでは、クラブ史上初のプレミアリーグ昇格に導くなど手腕を発揮してきたフランク監督は「私は10年間、休むことなくこの世界で走り続けてきた。10年間、脇目も振らずに全力を注ぎ続けるというのは、心身ともに非常に消耗するものだ。だからこそ、エネルギーを再充電する必要があると感じていた」としばらく現場から離れていた理由を説明しつつ、休暇中には日本も訪れていたことも明かした。

「私は毎日、持てる力のすべてを注ぎ込み、ベストを尽くしてきた。エネルギーを再充電することは不可欠だった。家族や友人と過ごす時間は、私にとって非常に重要な意味を持っていた。家族と共に日本やオーストラリアを旅し、デンマークで夏を過ごすこともできた。こんな経験は、もう何年ぶりだったか思い出せないほど久しぶりのことだった」

「また、トッテナムでの直近の期間や、ブレントフォード時代のことを振り返り、そこから学びを得る時間でもあった。新しいことを学び、インスピレーションを受け、さまざまな人々と対話する。そうしたことが、私には必要だった」

「そして、タイミングについてだけど、フットボールにおいてタイミングはすべてと言っても過言ではない。『今なのだろうか？』と自問自答もした。しかし、特にスティーブ、マット、イアンといった人たちとの対話を重ねる中で、今こそが復帰すべき適切なタイミングなのだと確信することができた」