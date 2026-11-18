2018年9月のコスタリカ戦（吹田）から8年2カ月にわたって続いてきた森保ジャパン。そのラストとなったのが、11月17日のパラグアイ戦（シンガポール）だ。

「絶対に勝って森保（一）さんに感謝を伝えたい」と初陣から名を連ねていた南野拓実らが強調した通り、この日の日本代表はハイレベルな結束と一体感で節目の一戦に向かった。

13日のシンガポール戦で温存したフリオ・エンシソら主力を投入してきた相手に対し、日本は後藤啓介、鈴木唯人、鈴木淳之介ら2026年の北中米ワールドカップ（W杯）で出番の少なかった若手中心の陣容。そういう意味でより難しいゲームになると目された。

案の定、日本は試合の入りが悪く、開始わずか30秒でCKを献上。それをいとも簡単にフアン・ホセ・カセレスに仕留められ、開始2分でビハインドを背負ってしまった。

その後も膠着状態が長く続き、30分過ぎには佐野航大が放ったミドルシュートにボックス内で対応したDFの手に当たってVARが介入。判定に5分程度の時間を要することになった。結局、これは認められず、局面が切り替わったのも束の間、日本は再びCKからグスタボ・ゴメスに2点目を奪われてしまう。森保監督ラスト采配の大一番を0－2で折り返すことになったのは最悪のシナリオ。後半からは勝ちにいかなければいけなくなった。

そこで指揮官は堂安律や伊東純也ら主力級を続々と投入。61分には4枚替えに踏み切り、戦況を打開すべく久保も鈴木唯人と代わってピッチに立った。

「もう単純に球際とかインテンシティで相手を上回ることをやっていかないといけないと。相手の土俵に引きずり込まれている前半だったので、フレッシュな選手がそこを変えて何とかしなきゃという気持ちで入りました」と背番号20は語気を強めた。

直後の64分には自ら持ち込んで強烈なシュートをお見舞い。一気に流れを引き寄せると、次々とチャンスを作っていく。そして85分には自らの鋭いFKから初キャップ・福田師王の1点をお膳立てしてみせた。

「0－2だったんで、まあ落ち着いて、中村俊輔コーチもいましたし、あそこで1本、FKを決められたらいいなと。いいところに行ったんですけど、あのGK（オーランド・ヒル）だと腕も長くて高くてちょっと難しいかなと。でも結局、福田選手が決めているんで。いいチャンスは作れたのかなと思います」と本人も話すように、高度なテクニックで一矢報いることはできたと言っていい。

しかし、日本は追いつくことができないまま1－2で敗戦。「今回はちょっと悔やまれますね」と背番号20も落胆の様子を見せた。2019年6月のエルサルバドル戦（宮城）で当時18歳になったばかりの自身を代表に抜擢してくれた森保監督に勝利をプレゼントできなかったことは、やはり心残りだったに違いない。

久保と森保監督は足掛け8年の付き合いだが、必ずしも常に蜜月だったわけではない。本人も「ジェットコースターのように立ち位置が変わった」と述懐する。

「最初は『ただついていく』みたいな感じだった。（第1期の）途中から出られるようになって、最終予選の途中にケガをして、帰ってきたらポジションとフォーメーションが変わって、自分の役割がなくなっていた。そう思ったらいきなり出られるようになってと、最初の（2022年カタール）W杯までは気持ちが追いつかないみたいなところがありました。カタールの時は本当に『自分のところから失点しないように気を付けよう』としか考えていなかった。圧倒されて、ドイツ戦なんかも何もできずに終わった感じもありました」

そこから（第2期に）選手が入れ替わって、『自分ももうちょっとやらなきゃいけないな』という気持ちが出てきた。そのあたりからは『試合に出ようが出まいが、国を背負って戦えることは本当に幸せなこと』と思えるようになった。気持ち的に落ち着いてきたのかなと思います」と久保はしみじみと話す。

森保監督に「何で試合に使ってもらえないのか」という不満をぶつけたことも一度や二度ではないという。指揮官はそのたびに鼻息の荒い久保と真摯に向き合い、話に耳を傾けてくれた。「監督という職業はすごく難しい。そういう中でも選手一人ひとりの声を聴こうとしてくれるのは森保監督のすごくいいところなのかなと思います」と彼自身、親身に寄り添ってくれたことに心から感謝した。

こうして一人の選手、一人の人間として目覚ましく成長した久保。森保体制を経て、2027年3月にスタートする大岩剛監督体制では、攻撃陣の絶対的主軸としてチームをリードしていく必要がある。

「僕はなんだかんだプレーで語りたいタイプ。今までベテランの選手に支えてもらった分、今度は僕らが一歩前に出る番かなと。代表ではできるだけ長くピッチに立って、チームを引っ張っていきたいですね。次の2030年は年齢的にはまだまだかもしれないけど、ラストになっても全然おかしくない。日本代表は毎回、『最強だ最強だ』と言われながら、ベスト16の壁を破れていないので、まずはその壁を破ってみたいなと個人的には思っています」

いち早く次のステージへ目を向けた久保。彼の一挙手一投足がパリ・ロサンゼルス五輪世代の底上げも大きく左右するのは間違いない。まずはレアル・ソシエダでエースの地位を奪回し、心身両面で成熟した状態で来年を迎えてほしいものである。

取材・文＝元川悦子

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