退団が濃厚視されていたU－17イングランド代表FWのJJ・ガブリエルが、マンチェスター・ユナイテッドに別れを告げた。

2010年10月6日生まれで現在16歳のJJ・ガブリエルはロンドンで育ち、2025年4月に当時14歳というマンチェスター・ユナイテッド史上最年少でU－18の試合に出場を果たした。そして、昨シーズンは開幕時点でわずか14歳だったものの、マンチェスター・ユナイテッドのU－18年間最優秀選手賞に加え、プレミアリーグのU－18年間最優秀選手賞も受賞する活躍を見せた。

この活躍から今夏のトップチームのプレシーズンに参加したJJ・ガブリエルは、8月1日に行われたアトレティコ・マドリードとの親善試合に途中出場し、マンチェスター・ユナイテッド史上トップチームでプレーした史上最年少選手にもなっていた。

しかし、トップチームでのより多くのプレータイムを要求していたJJ・ガブリエルはクラブとの関係が悪化し、今年9月に即時の登録抹消とフリーエージェント化を求める正式な通知をクラブに送付。マンチェスター・ユナイテッドの上層部は引き留めるために協議を行なったものの、退団を希望してからトレーニングに参加していない同選手陣営との関係修復はできず。

イギリスが2020年にEU（欧州連合）を離脱したことから、通常ならば18歳まで海外移籍ができないJJ・ガブリエルだが、ギリシャ系キプロス人のルーツを持つ母親を通じてEUのパスポートを取得したため、16歳になったJJ・ガブリエルはEU圏内のクラブへ移籍することが可能であり、先日にはトップチームへ昇格するための明確な道筋が示されたとされるレアル・マドリードに加入することで合意したことが報じられていた。

そうしたなか、JJ・ガブリエルは自身の公式インスタグラムを更新。「ありがとう、マンチェスター・ユナイテッド」と綴りながら、動画で以下のように別れのメッセージを語っている。

「親愛なるマンチェスター・ユナイテッドへ。2020年、大きな夢を抱いた10歳の少年として僕はここへやって来た。この場所で、僕は選手としても人間としても成長することができた。オールド・トラッフォードでのゴールから、ジミー・マーフィー賞（U－18年間最優秀選手賞）の受賞に至るまで、皆は僕にとって一生の宝物となるような瞬間をくれた」

「コーチの皆、スタッフの皆、チームメート、そして僕を支えてくれたすべての方々へ。僕を信じ、成長を支えてくれてありがとう。新たな章を歩み始める今、マンチェスター・ユナイテッドは、これからもずっと僕の物語の一部であり続ける。すべてに感謝する、JJ」