UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4第5節が現地時間で17日に行われ、デンマーク代表とノルウェー代表が対戦した。

グループA4の戦いでは、最終節に“大一番”が控えている。UNL2026－27開幕から3勝2敗を記録し、グループA4の2位に位置するデンマーク代表と、2勝3敗の成績で3位につけるノルウェー代表が、勝ち点差「3」の状況で直接対決。勝利したチームが、準々決勝に進む最後の1枠に滑り込むことができる。

試合は序盤の11分、ホームチームのストライカーが試合を動かす。敵陣右サイドでボールを受けたグスタフ・イサクセンが、ヨアキム・メーレとのパス交換で、ペナルティエリアへの侵入を試みる。ラストパスに反応したトールビョルン・ヘッゲムの処理が中途半端になると、セカンドボールに反応したラスムス・ホイルンドが押し込んだ。好調なデンマーク代表の“エース”が4試合連続の5点目を記録し、デンマーク代表が先手を取った。

勢いに乗るホームチームは続く14分、敵陣左サイドでクリアボールを拾ったピエール・エミール・ホイビュアが、ミッケル・ダムスゴーとのパス交換を経て、右サイドへ展開。ボールを受けたイサクセンが、左足でインスイングのボールを送ると、ゴール前ファーサイドへ走り込んだホイビュアが頭でねじ込み、デンマーク代表が2点をリードした。

ノルウェー代表としては、序盤のうちに2点を先行される苦しい展開となったものの、前半も終盤に差し掛かった37分には、デンマーク代表のビルドアップに対して制限をかけたところから、GKマッズ・ハーマンセンへ寄せたマルティン・ウーデゴーアがボールを掻っ攫う。最後はハーランドが無人のゴールに流し込み、1点を返して前半を終えた。

後半に入ると、デンマーク代表が1点をリードしたまま時計の針が進んだものの、試合はこのままでは終わらなかった。終盤に入った83分、左サイドで粘ったアントニオ・ヌサがマイナス方向へ繋ぐと、前を向いたアンドレアス・シェルデルップが、オスカー・ボブとのパス交換でゴール前に顔を出す。右足から放たれたシュートはポストに嫌われたものの、こぼれ球にウーデゴーアが反応。シュートはGKハーマンセンに触られたものの、ボールの勢いが勝り、ゴールに吸い込まれる。ノルウェー代表が土壇場で試合を振り出しに戻した。

さらに後半アディショナルタイム、敵陣右サイドでフリーキックを獲得すると、ウーデゴーアのキックがヨアキム・アンデルセンのハンドを誘発。OFR（オンフィールドレビュー）の末、ノルウェー代表にPKが与えられた。キッカーを務めたハーランドは、GKの逆を突き、ゴール右下にシュートを沈める。土壇場で、ノルウェー代表が逆転に成功した。

試合はこのままタイムアップ。この結果、ドラマチックな展開で勝利したノルウェー代表がデンマーク代表を抜き去り、逆転で2位に浮上。準々決勝進出を決めた。準々決勝の組み合わせ抽選会は、今月20日に予定されている。

【スコア】

デンマーク代表 2－3 ノルウェー代表

【得点者】

1－0 11分 ラスムス・ホイルンド（デンマーク代表）

2－0 14分 ピエール・エミール・ホイビュア（デンマーク代表）

2－1 37分 アーリング・ハーランド（ノルウェー代表）

2－2 83分 マルティン・ウーデゴーア（ノルウェー代表）

2－3 90＋6分 アーリング・ハーランド（PK／ノルウェー代表）

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