◆12月に購入しても優待がもらえない3銘柄

株主優待を取得するには、権利確定日に必要な株数を保有することが基本です。しかし、企業によっては長期保有も条件となっています。

例えば、キリンHDは2024年12月期から1年以上の継続保有条件を導入し、ヒューリックも2025年12月末基準分から2年以上の保有を必須としました。

今回は、2026年12月末に優待の権利確定日がある日本マクドナルドホールディングス＜2702＞、キリンホールディングス＜2503＞、ヒューリック＜3003＞の3社を取り上げます。

いずれも2026年11月に初めて株式を購入した場合、今年12月分の優待は受け取れません。

12月末権利の権利付き最終売買日は12月28日（月）ですが、この日までに購入するだけでは継続保有条件を満たせないことに注意が必要です。

◆マクドナルドは100株を1年以上保有

日本マクドナルドホールディングス＜2702＞は、全国でハンバーガーチェーンを展開しており、優待銘柄としても人気です。株主優待は毎年6月末と12月末に実施しており、100～299株を1年以上継続保有すると、優待食事券1冊が贈られます。

1冊には、バーガー類、サイドメニュー、ドリンクの引換券がそれぞれ6枚ずつ入っています。300～499株なら3冊、500株以上では5冊です。

継続保有1年以上の判定には、6月末と12月末の株主名簿に、同じ株主番号で100株以上の保有が3回以上連続して記録されていることが必要です。

2026年12月分であれば、2025年12月末、2026年6月末、2026年12月末の3回の記録が必要になります。

◆キリンHDは100株を1年以上保有

キリンホールディングス＜2503＞は、ビールや清涼飲料、医薬品などを手掛けています。株主優待は毎年12月末の年1回で、2024年12月期から1年以上の継続保有条件を導入しました。

100株以上1000株未満の場合、1年以上3年未満の保有で500円相当の優待品が対象です。3年以上では2000円相当となり、特別な商品やサービスなどが抽選で当たるプレミアム優待の対象にもなります。

継続保有1年以上とは、3月末、6月末、9月末、12月末の株主名簿に、同じ株主番号で100株以上の保有が5回以上連続して記録されていることを指します。

そのため、2026年12月の優待には、少なくとも2025年12月末から四半期ごとに100株以上を継続保有している必要があります。

◆ヒューリックは300株を2年以上保有

ヒューリック＜3003＞は、東京都心のオフィスビルなどを中心に不動産事業を展開しています。株主優待は12月末の年1回で、2025年12月末基準分から300株以上を2年以上継続保有する株主を対象としています。

優待内容は合計6000円相当です。3000円相当のグルメカタログギフトと、3000円分のヒューリックホテルグループ施設利用券から、好きな組み合わせで2点を選べます。

例えば、カタログギフトを2点選ぶことも、カタログギフト1点とホテル施設利用券1点を組み合わせることも可能です。

以前は保有期間によって優待内容が異なりましたが、現在は2年以上の継続保有が必要です。

保有期間は、株式を保有し始めた年の12月末を起算日として判定されます。2026年12月分の優待を受け取るには、原則として2024年12月末から300株以上を継続保有している必要があります。

なお、継続保有の判定では、12月31日の基準日に加え、会社が定める時点でも同じ株主番号による保有状況が確認されます。

◆株主番号の変更にも注意

3社とも、継続保有の判定に株主名簿上の株主番号を利用しています。保有株式を全て売却して買い戻した場合や、貸株サービスを利用した場合、証券会社の変更、一般・特定口座からNISA口座への切り替えなどによって、株主番号が変わる可能性があります。

また、婚姻や引っ越しによる氏名・住所の変更、相続による名義変更などでも、株主番号が変わる場合があります。

株主番号が変わると、継続保有の判定に影響することがあるため、利用している証券会社などに確認しておきましょう。

今回の3社は、いずれも2026年11月から新規購入しても今年12月分の優待は受け取れません。そして、必要な保有期間を満たしていても、株価が下落すれば優待の価値を上回る損失が生じる可能性があります。優待の魅力だけでなく、保有条件や企業業績も確認することが大切です。

※優待制度は2026年11月7日時点の公表情報に基づきます。保有期間の判定は各社所定の基準によります。詳細につきましては、各社が発表している株主優待内容をご確認ください。

※記載されている情報は、正確かつ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性または完全性を保証したものではありません。予告なく変更される場合があります。また、資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、ご自身の責任でお願いします。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）