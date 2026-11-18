日本代表を率いる森保一監督が17日、パラグアイ代表戦後に日本テレビ系の報道番組『news zero』に生出演。自身の今後の去就について言及した。

日本代表は現地時間17日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でパラグアイ代表と対戦。前半のうちに2点のビハインドを背負うと、85分に福田師王が1点を返したが反撃は及ばず、1－2で敗戦を喫した。

来年1月に開催が予定されていたアジアカップが延期となったことに伴い、このパラグアイ戦が森保監督にとってのラストマッチに。2018年9月の発足から約8年間にわたりチームを率い、国際Aマッチ通算113試合で77勝17分19敗の成績を残し、代表指揮官の座を退くことになった。

森保監督は、番組内で今後のキャリアについて質問を受けると、「まず自分を求めてくれるところで仕事をしたい」と、これからも指導者として現場に立ち続ける意思を明言した。

さらに、「選手たちも世界の舞台で戦っているので、チャンスがあれば世界の舞台ということも含めて、これから就活していきたい」と、日本国内にとどまらず、世界へ挑戦することも視野に入れていることを明かした。また、「ゆっくりしながら次に向けて行きたいと思います」と新たな挑戦へ備える姿勢を示している。