元ブラジル代表FWロビーニョの息子であるロビーニョ・ジュニアが、U－20ブラジル代表で2ゴールを挙げた。

かつて、レアル・マドリードやマンチェスター・シティ、ミランでプレーしたロビーニョ氏を父に持つロビーニョ・ジュニアは、2007年12月17日生まれの現在18歳。父と同じくサントスの下部組織出身で、2025年7月に同クラブのトップチームデビューを飾っていた。

今夏の移籍市場ではセリエAのジェノアへ2027年6月30日までの期限付き移籍で加入。先月17日に行われたセリエA第7節のローマ戦ではセリエAデビューも飾っていた。

そして、今回のインターナショナルマッチウィークではU－20ブラジル代表に初招集。

来年1月にコロンビアで開催される南米U－20選手権に向けた準備の一環として組まれた17日のU－20ペルー代表戦に後半から途中出場すると、55分には前線へのフィードを冷静に頭で合わせて初ゴールを挙げると、その2分後には中央での裏抜けから左足のグラウンダーシュートを流し込み、瞬く間に2ゴールを奪取した。

なお、試合はロビーニョ・ジュニアの2ゴールを含め攻撃陣爆発のU－20ブラジル代表が9－0の圧勝を収めている。

【ゴール動画】ロビーニョ・ジュニアの2ゴール！