Uber Eats Japanは11月14日、静岡県富士宮市の大富士交流センターで「配達パートナー説明会」を実施した。同説明会は配達パートナーとしての活動に関心を持つ方々の疑問や不安を解消し、働き方への理解を深めてもらうために同社が開催。当日は同社の担当者が来場者からの質問や相談に対応した。

配達パートナー説明会が開催された静岡県富士宮市の大富士交流センター

時間の自由度が最大の魅力

フードデリバリーのプラットフォームとして世界で1,000都市以上、日本でも500都市以上で展開し、現在もサービス提供エリアを拡大しているUber Eats。

今回の説明会は同社の担当者が、配達パートナーの仕事に興味はあるものの具体的なイメージがわかず、一歩を踏み出せない人たちと直接コミュニケーションを取り、疑問や不安を相談する場として企画された。

同様の形式での説明会はサービス提供を新たに開始するエリアでの事前準備・登録会として2026年8月末に北海道・ニセコで初めて実施され、今回の静岡東部エリアでの実施は2回目となる。

2020年6月、静岡市の一部地域でのサービス開始したことを皮切りに、Uber Eatsは御殿場市、沼津市、富士市、富士宮市とサービス提供エリアを順次拡大。本会はUber Eatsのサービスを支える配達パートナーの裾野を広げる活動の一環として行われた。富士宮の会場とする本会の開催にあたっては、富士宮市と富士市で告知ハガキを投函・配布し、来場者を募ったという。

会場で配布された資料

説明会では注文者とレストランパートナー、配達パートナーの3者をリアルタイムでマッチングするUber Eatsの仕組みを解説。飲食店やスーパーなどの商品を注文者へ届ける配達パートナーを対象とした同社のアンケート調査から、時間の自由度の高さを魅力に感じて働く人が非常に多いとの説明があった。

Uber Eatsの配達方法は自転車、バイク、軽自動車の主に３タイプ。ランニングコストを抑えられ、小回りが利き、駐車スペースの心配が少ない自転車は都市部で人気の車両だ。自転車よりも長距離や重い荷物を配達しやすいバイクに加え、天候に左右されずに稼働がしやすい軽自動車も、降雪のあるエリアなどでは定番の配達方法となっているという。

配達を開始するにあたり多い疑問とは

「住民の方々の働き方やテクノロジーへの理解度にも地域差があるので、現地に直接赴き、実際に配達パートナーに興味を持つ方々がどんな不安感や疑問を抱えているのかまず知り、解消・解決する目的でスタートしました」とは、来場者を対応した担当スタッフ。

来場者の質問に丁寧に答える担当スタッフ

「弊社のホームページにも配達パートナー様の登録に必要な書類や配達方法は記載していますが、それだけではやはり不安な方も少なくない。具体的にご自身の車両タイプの場合はどんな書類が必要になるのか、各書類の取得方法などの質問が多いです」

介護や育児など、さまざまな事情を抱えていてもシフトやノルマがなく自分のペースで働きやすい配達パートナーのお仕事だが、その分、稼働スタイルによっては初期費用として自己負担が発生する場合もある。

とくに軽車両の場合は各種書類を用意し、運輸支局へ届出して事業用自動車等連絡書を受領。その後、軽自動車検査協会で車検証や現在のナンバープレート等を提出し、黒ナンバーを取得しなければならない。

一方、自転車の場合は顔写真付きの本人確認書類とプロフィール写真、報酬の振込先となる金融機関情報の3点の提出のみで仕事を始められる。Uber Eatsでは現時点で２台以上の車両の登録・併用はできないが、国内のサービス提供であれば同一のアカウントと車両でどこでも配達でき、車両の変更も可能だ。

配達パートナー説明会は事前予約不要で興味を持った人が気軽に立ち寄れる形式で行われた

配達オファーに表示される「予定配送料」が変動する要素

配送料は予定配送料(配達することで確実に受け取れる金額)とチップで構成される。配達パートナーとして登録手続きが完了すると、専用アプリのマップ上に予定配送料や配達に掛かるおおよその時間・距離、交通量などが記載された配達オファーが表示されるようになる。

複数のレストランから商品をピックアップし、複数の注文者に届ける配達方法の場合は配達の開始地点と終了地点も確認でき、受け取り先や配達先の数も予定配送料に影響する。予定配送料はエリア全体での注文量と稼働する配達パートナーの需給バランスなども反映されて決まっているそうだ。

配達報酬は来場者の関心の高いトピックだが、予定配送料がさまざまな条件に左右されて金額が計算されることなどから、地域ごとの配達報酬の目安や1件あたりの平均報酬などは公式には開示されていない。

そこで今回の説明会ではフリーランス協会が2025年に行った、Uber Eats以外のプラットフォームも含むフードデリバリーの配達パートナーを対象にしたアンケート結果が紹介された。そこでは「週10～20時間の稼働で1～3万円未満」が約60%でボリュームゾーンとなっている。

また、Uber Eats ではクエストをはじめさまざまな追加報酬を豊富に用意。配達パートナーが最初に不安を抱く配達中のトラブルの対応も、24時間サポートのチャットオペレーターに相談できる体制を整備していることが説明された。

来場者にはノベルティが配布された

2026年11月時点で、Uber Eatsは新規登録者に最大3万円獲得できる配達パートナー向けのキャンペーンや最大10万円がもらえる配達パートナー紹介制度を実施している(※金額は11月現在のもの)。

これらのキャンペーン内容は配達パートナー志願者にとって魅力的に映る一方、開始に伴うさまざまの疑問や悩みが「最初の一歩」を踏みとどまらせていたこともあるだろう。そういった不安を払しょくさせるためにも、今回の同社の説明会が果たした役割は小さくないと感じた。