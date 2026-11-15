職場の挨拶ひとつでも、苦手意識や声の出しやすさの感覚は人によって違うもの。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代の挨拶に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「Z世代の後輩は挨拶の声が小さい。取引先では……?」

主人公は、Z世代の後輩に挨拶したところ、声が小さかったので、「もう少し元気に挨拶しようか」と声をかけます。すると、彼は「取引先ではちゃんと声を出します」と答えました。

さて、実際に取引先を訪ねたとき、Z世代の彼はどんな挨拶をしたのでしょうか?

① はきはきときれいな敬語で話していた

② 声は大きいが敬語がぐちゃぐちゃだった

③ 普通に声が小さかった

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✅Z世代、取引先ではどんな挨拶をするのか……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

「聞いてた話と違うぞ!」

「取引先ではちゃんと声を出します」と言っていたZ世代の後輩ですが、いざ訪問してみると、挨拶は社内と変わらない小声。「社内では省エネ」と聞いて納得した先輩も、これには心の中で「話が違うぞ!」とツッコミを入れたくなりますよね。

▶今回の答えは③ 普通に声が小さかった でした!

「どういうこと?」と思ったあなたは、まんが本編をチェック!!