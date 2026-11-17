元フランス代表DFレイヴァン・クルザワが、34歳での現役引退を決断した。

クルザワは17日、自身のインスタグラムを通じて「いつか始まりがあれば、終わりも訪れる。今日が、その幕を引く時です」とスパイクを脱ぐ決断をくだしたことを明かした。

「情熱、犠牲、夢、そして数々の感情が詰まった長い年月を経て、僕の人生における素晴らしい章に区切りをつける瞬間がやってきました」

「サッカーは僕にすべてを教えてくれ、あらゆる経験をさせてくれ、そして多くのものを与えてくれました。それは単なる「キャリア」という言葉では収まりきらない、人生をかけた情熱そのものでした」

ASモナコからパリ・サンジェルマン、フルアム、ボアヴィスタ、そして最後のプルシブまで。僕の物語をともに紡ぎ、忘れられない経験をさせてくれたすべてのクラブに感謝します」

「チームメイト、クラブ会長、コーチ陣、スタッフ、経営陣、そしてこの素晴らしい旅路で出会ったすべての方々に心から感謝します」

「特に、フランス代表には特別な思いがあります。母国を代表して戦えたことは、これからもずっと、自分にとって大きな誇りであり続けます」

「サポーターの皆さん、この長い旅路をずっと支え、私の物語をこれほど美しいものにしてくれて本当にありがとう」

「そして、家族、愛する人たち、これまでずっと寄り添い、支えてくれたすべての人々に、心からの感謝を伝えます」

「今日、僕は大きな誇りと深い感謝の念を抱きながら、サッカー選手としてのキャリアに終止符を打ちます。この情熱を追い求め、夢を叶えることができた自分は、本当に幸運でした」

「選手としての物語はここで終わるかもしれませんが、サッカーはこれからも、自分という人間の一部であり続けます」

「これは物語の終わりではありません。新たなプロジェクトや挑戦、そして心躍るような野望に満ちた、新しい章の始まりに過ぎないのです。皆さん、本当にありがとう」

攻撃的な左サイドバックのクルザワは、下部組織からトップデビューを果たしたモナコでブレイクすると、2015年にパリ・サンジェルマン（PSG）へ完全移籍。同クラブでは公式戦154試合に出場し、14ゴール23アシストを記録していた。2022ー23シーズンにはフルアムへ1年間のレンタル移籍も経験していた。

2024年夏にPSGを退団した後はポルトガルのボアヴィスタ、直近ではインドネシアのプルシブ・バンドンでプレーしていたが、昨季限りで退団して以降はフリートランスファーとなっていた。

また、2014年にデビューを飾ったフランス代表では通算13試合1ゴールの数字を残していた。

【投稿】クルザワが34歳での現役引退を発表