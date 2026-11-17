レアル・マドリードは17日、昨年8月に起きたフランス代表FWキリアン・エンバペに対する人種差別行為に関する声明を発表した。

2025年8月24日にエスタディオ・カルロス・タルティエレで行われたレアル・オビエドとレアル・マドリードの試合において、エンバペに対する人種差別的な侮辱行為が確認されていた。

そんななか、17日にアストゥリアス州裁判所第2部が当該行為を働いた人物に対して、有罪判決を下した。

クラブの発表によれば、被告人はヘイトクライム（憎悪犯罪）の罪で、禁錮11カ月、各種の資格剥奪、および罰金の判決を受けたという。なお、禁錮刑の執行猶予は、今後2年間、公式スポーツ競技が開催されるサッカー競技場への立ち入りを禁止することを条件としている。

今回の判決は、メスタージャ、ソン・モイシュ、バジェカス、ホセ・ソリージャの各スタジアムで発生した、レアル・マドリードの選手に対する人種差別的侮辱行為に関して、すでに出されている刑事有罪判決に続くものです。

また、レアル・マドリードは「本件において私的検察官（被害者側当事者）として関与したレアル・マドリードは、同様の事案においても引き続き同様の立場をとる方針であり、サッカー界およびスポーツ界から人種差別を撲滅し、あらゆる人種差別的行為を根絶するために尽力していく姿勢を改めて表明します」と、引き続きサッカー界からの人種差別を含むあらゆる差別の根絶を目指していく旨を表明している。