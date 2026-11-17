『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』が現地時間17日に行われ、日本代表はパラグアイ代表と対戦。日本代表は2点のリードを許し、前半を終えている。

2018年9月に発足した“森保ジャパン”はこの一戦で幕を閉じ、パラグアイ戦が約8年間にわたる体制の集大成となる。日本は14日に行われたブラジル戦から、GK鈴木彩艶を除くスタメン10名を変更してパラグアイに臨んだ。

試合は、開始2分に左CKのサインプレーからパラグアイが先制。ディエゴ・ゴメスの低弾道のキックにフアン・カセレスがボレーシュートを叩き込み、序盤にさっそくスコアを動かす。ビハインドを背負った日本は、ハーフライン付近までボールを進めるものの、そこから先のパラグアイのブロックをなかなか崩すことはできずに時間が経過する。

その後も日本がボールを保持しつつ、両サイドに配置された相馬勇紀と坂元達裕のクロスからゴールを目指すが、パラグアイDF陣もエリア内で仕事をさせない。31分には佐野航大がミドルシュートを放つも、ブロックに阻まれる。このブロックの場面でパラグアイ代表DFオマル・アルデレーテがハンドをしたとしてオン・フィールド・レビュー（OFR）となるが、ハンドはなく、そのまま試合は続行となる。

すると迎えた40分にパラグアイが追加点。再びの左CKからグスタボ・ゴメスにヘディングシュートを許し、日本はリードを2点に広げられてしまう。前半アディショナルタイムにかけて、日本はサイド攻撃からパラグアイ攻略に挑むもネットを揺らすことはできず、前半を終える。

【前半終了時スコア】

日本代表 0－2 パラグアイ代表

【得点者】

0－1 2分 フアン・カセレス（パラグアイ代表）

0－2 40分 グスタボ・ゴメス（パラグアイ代表）