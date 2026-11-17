『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』が17日に行われ、シンガポール代表とブラジル代表と対戦した。

同大会でシンガポール代表はパラグアイ代表、ブラジル代表は日本代表にそれぞれ敗戦を喫し、迎えた一戦。ブラジル代表はガブリエウ・マガリャンイス、ブルーノ・ギマランイス、ヴィニシウス・ジュニオールなど主力選手を引き続きスタメンに選び、シンガポールに臨んだ。

試合は序盤からブラジルが主導権を握ると、9分にヴィニシウスの得点で先制。さらに15分、ブラジルはカウンターを繰り出すと、ヴィニシウスのスルーパスにエンドリッキが反応。最後はエンドリッキのお膳立てから再びヴィニシウスがネットを揺らし、早くもリードを2点に広げる。

その後も攻め続けるブラジルはB・ギマランイスのスルーパスにエステヴァンが抜け出し、マイナスのクロスを供給。そこにヴィニシウスが合わせ、20分でハットトリックを達成する。一方、シンガポールもシュートまで持ち込む場面を作るものの、やはり次の得点もブラジルで31分にエンドリッキが強烈なシュートを突き刺す。

ブラジルは4点のリードで試合を折り返すと、ハーフタイム中のメンバー変更はなく、スタメンのまま後半戦へ臨む。すると51分に、エステヴァンが追加点。B・ギマランイスのFKはシンガポールの選手にはね返されたが、エステヴァンがこぼれ球に反応し、豪快に左足を振り抜いた。65分にはアランのスルーパスに中央を抜け出したハイアンがGKとの1vs1を制し、冷静にゴールへ流し込み、6点差へ広げる。

さらに74分、アランのグラウンダークロスがシンガポールDFの足に当たると、そのままゴールに吸い込まれ、7点目。シンガポールも最後までブラジルのゴールを目指したが、得点を挙げることはできず。試合はブラジルが7－0で大勝を飾っている。

【スコア】

シンガポール代表 0－7 ブラジル代表

【得点者】

0－1 9分 ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル代表）

0－2 15分 ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル代表）

0－3 20分 ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル代表）

0－4 31分 エンドリッキ（ブラジル代表）

0－5 51分 エステヴァン（ブラジル代表）

0－6 65分 ハイアン（ブラジル代表）

0－7 74分 アラン（ブラジル代表）



【ゴール動画】ヴィニシウスが開始20分でハットトリック達成！



