パラグアイ代表が『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』で日本代表と対戦するスターティングメンバーを発表した。
FIFAワールドカップ2026でラウンド16まで進出したパラグアイ代表は、グスタボ・アルファロ監督体制を継続。北中米W杯後は国際親善試合3試合を戦い、3連勝中。13日に行われたシンガポール代表戦では4－1で勝利を収めている。
日本代表とは2025年10月以来の再戦となるパラグアイ代表は、DFオマル・アルデレーテやブライトンで三笘薫と同僚のMFディエゴ・ゴメス、またイプスウィッチで前田大然とチームメイトのFWフリオ・エンシソなどプレミアリーグでプレーする選手をスタメンに起用した。
■パラグアイ代表 日本代表戦スターティングメンバー
▼GK
オルランド・ヒル（リール／フランス）
▼DF
フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ／ロシア）
グスタボ・ゴメス（パルメイラス／ブラジル）
オマル・アルデレーテ（サンダーランド／イングランド）
マテオ・ガマーラ（オリンピア）
▼MF
ダミアン・ボバディージャ（サン・パウロ／ブラジル）
ディエゴ・ゴメス（ブライトン／イングランド）
ヒューゴ・クエンカ（セルタ／スペイン）
▼FW
ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド／MLS）
フリオ・エンシソ（イプスウィッチ／イングランド）
アラン・ヴェルク（ラヌース／アルゼンチン）
■パラグアイ代表 日本代表戦ベンチメンバー
▼GK
ガストン・オルベイラ（オリンピア）
サンティアゴ・ロハス（ナシオナル）
ファクンド・インスフラン（アル・ワフダ／UAE）
▼DF
フニオール・アロンソ（アトランタ・ユナイテッド／MLS）
クレヴァー・フェレイラ（CAトゥクマン／アルゼンチン）
マウロ・コロネル（ナシオナル）
アレクサンドロ・マイダナ（タジェレス／アルゼンチン）
アラン・ベニテス（リベルタ）
▼MF
エドゥアルド・デルマス（オリンピア）
マウリシオ・マガリャンイス（パルメイラス／ブラジル）
マティアス・ガラルサ（インテル・マイアミ／MLS）
マティアス・ビジャサンティ（グレミオ／ブラジル）
ブライアン・オヘダ（オーランド・シティ／MLS）
▼FW
グスタボ・カバジェロ（サントス／ブラジル）
ヒューゴ・ベニテス（ナシオナル）
ロベルト・モラレス（UNAMプーマス／メキシコ）