パラグアイ代表が『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』で日本代表と対戦するスターティングメンバーを発表した。

FIFAワールドカップ2026でラウンド16まで進出したパラグアイ代表は、グスタボ・アルファロ監督体制を継続。北中米W杯後は国際親善試合3試合を戦い、3連勝中。13日に行われたシンガポール代表戦では4－1で勝利を収めている。

日本代表とは2025年10月以来の再戦となるパラグアイ代表は、DFオマル・アルデレーテやブライトンで三笘薫と同僚のMFディエゴ・ゴメス、またイプスウィッチで前田大然とチームメイトのFWフリオ・エンシソなどプレミアリーグでプレーする選手をスタメンに起用した。

■パラグアイ代表 日本代表戦スターティングメンバー

▼GK

オルランド・ヒル（リール／フランス）

▼DF

フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ／ロシア）

グスタボ・ゴメス（パルメイラス／ブラジル）

オマル・アルデレーテ（サンダーランド／イングランド）

マテオ・ガマーラ（オリンピア）

▼MF

ダミアン・ボバディージャ（サン・パウロ／ブラジル）

ディエゴ・ゴメス（ブライトン／イングランド）

ヒューゴ・クエンカ（セルタ／スペイン）

▼FW

ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド／MLS）

フリオ・エンシソ（イプスウィッチ／イングランド）

アラン・ヴェルク（ラヌース／アルゼンチン）

■パラグアイ代表 日本代表戦ベンチメンバー

▼GK

ガストン・オルベイラ（オリンピア）

サンティアゴ・ロハス（ナシオナル）

ファクンド・インスフラン（アル・ワフダ／UAE）

▼DF

フニオール・アロンソ（アトランタ・ユナイテッド／MLS）

クレヴァー・フェレイラ（CAトゥクマン／アルゼンチン）

マウロ・コロネル（ナシオナル）

アレクサンドロ・マイダナ（タジェレス／アルゼンチン）

アラン・ベニテス（リベルタ）

▼MF

エドゥアルド・デルマス（オリンピア）

マウリシオ・マガリャンイス（パルメイラス／ブラジル）

マティアス・ガラルサ（インテル・マイアミ／MLS）

マティアス・ビジャサンティ（グレミオ／ブラジル）

ブライアン・オヘダ（オーランド・シティ／MLS）

▼FW

グスタボ・カバジェロ（サントス／ブラジル）

ヒューゴ・ベニテス（ナシオナル）

ロベルト・モラレス（UNAMプーマス／メキシコ）