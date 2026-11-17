ウェールズ代表DFベン・デイヴィス（トッテナム・ホットスパー／イングランド）が、現地時間で17日に控えたUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4第6節（最終節）のポルトガル代表戦の前日会見に出席。ウェールズ代表の次なるステップについて語った。UEFA（欧州サッカー連盟）が会見の様子を伝えている。

今大会、ウェールズ代表はここまで1勝4敗と苦しい戦いを余儀なくされている。勝利を手にしたのは、第3節のノルウェー代表戦（○2－1）のみ。ポルトガル代表、デンマーク代表も同居するグループA4の戦いを最下位で終えることが確定しており、最終節を前に、リーグA／Bの昇降格プレーオフに進出することが決まっている。

ホームで意地を示したい最終節では、ここまで4勝1敗の成績を残し、グループA4の首位に立つポルトガル代表と対戦する。

そんなゲームを前に、B・デイヴィスは「またしても非常に強力な相手とのゲームであり、僕らにとっては極めて厳しい試練になる」と語る。大会内最高峰のリーグAに所属していることもあり、次々に欧州内の強豪との対戦が待っているが、B・デイヴィスはこれまでのウェールズ代表の戦いを次のように振り返り、決してすべてが悲観すべき内容ではなかったと強調する。

「別の試合であれば、我々に有利に展開したかもしれない。そんなことを感じるゲームも、今大会の中ではいくつかあった。だからこそ、次のゲームでは、我々はトップクラスの国々と互角に戦える実力を十分に備えていることを示したい」

ウェールズ代表はここまでに開催されたUNLの5大会では、今大会を含めて2度、リーグAでの戦いに身を置いているが、いずれの大会もグループを最下位で終えている。

間違いなく、リーグBでは上位を争う実力を有している。一方で、リーグAでは悪くない戦いを披露しながらも、なかなか結果に結びつかない。こうした現状を打破するため、ウェールズ代表として国際Aマッチ通算105キャップの経験を誇るキャプテンは、「僕らの次のステップは、そうした好パフォーマンスを、きっりと結果につなげていくことだ」と語った。

ウェールズ代表がポルトガル代表をホームに迎える一戦は、日本時間で17日の28時45分（18日の4時45分）にキックオフを迎える。

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