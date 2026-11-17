ドイツ代表は現地時間16日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA2第6節（最終節）でオランダ代表を5－0で破った。試合後、2得点を挙げる活躍を見せたMFフロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）が、ドイツ公共放送連盟『ARD』の取材を通して、現在のチームに対する自信を口にした。

ベスト32で終わったFIFAワールドカップ2026終了後、ユルゲン・クロップ監督を迎え入れ、リスタートしたドイツ代表。その初陣となるUNL2026－27では、前節終了時点で2勝2分け1敗の成績。最終節の結果次第でグループステージ敗退の可能性も残る中、迎えた最終節では、首位に立つオランダ代表との大一番に臨んだ。

試合は前半終盤に差し掛かった41分、左サイドからカットインしたFWデリー・シェアハント（フライブルク）が、右足で強烈なシュートを突き刺し、ドイツ代表が先手を取る。後半に入ると60分、ヴィルツが敵陣でボールを奪うと、左足で狙い澄ましたミドルシュートを沈めて追加点。65分にはセットプレーからDFニコ・シュロッターベック（ドルトムント）が3点目を奪い、71分にはブラヤン・グルダ（ライプツィヒ）の突破からヴィルツが“ドッペルパック”を達成。78分にはグルダがダメ押しの5点目を奪い、試合は5－0でタイムアップ。ドイツ代表が最終節で逆転し、グループA2を首位で通過した。

試合後、2得点を挙げるなど躍動したヴィルツは、「今年を締め括るにふさわしい結果だ。僕ら全員が心の底から喜んでいるよ。これからもこの調子で続けていきたいね」と率直な心境を言葉にする。ヴィルツはクロップ監督の就任後、徐々に調子を上げつつあるドイツ代表の中心に君臨しているが、「僕らはチームとして大きな進歩を遂げた。このチームでプレーするのは本当に楽しいよ」と、大きな手応えを掴んでいるようだ。

続けて、ヴィルツは「ファンにとって楽しい試合になったことを願っている」と口にすると、「プレーする僕ら選手たちにとっても、特に後半は本当に楽しかった」と明かす。その理由については、「前半は懸命に働き、広いエリアをカバーしなければならなかったが、後半は徐々にスペースが空いてきたこともあって、少し楽にプレーできた」とヴィルツ。これらの要素も重なり、ドイツ代表はオランダ代表相手に5得点と、内容だけでなく結果も会心のゲームとしてみせた。

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