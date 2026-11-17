レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、今シーズンここまでのパフォーマンスについて言及した。16日、スポーツ専門メディア『アスレティック』がコメントを伝えている。

2018年夏の加入以降、公式戦通算387試合で129ゴール103アシストをマークし、中心選手として数々のタイトル獲得に貢献しているヴィニシウス。しかし、今シーズンはここまで公式戦12試合に出場し1ゴール3アシストと低調なパフォーマンスが続き、先月のラ・リーガ第8節ビジャレアル戦では相手選手の髪の毛を引っ張るという愚行によって一発退場に。その後に4試合出場停止処分を科されるなど、厳しい序盤戦となっている。

それでも、現地時間14日に行われた日本代表との国際親善試合では2ゴールと躍動。アストン・ヴィラで評価を高めている鈴木彩艶を相手にワールドクラスのミドルシュートを叩き込み、完全復活を予感させた。

そんな中、ヴィニシウスはここまで本来のパフォーマンスを発揮できていない要因としてオフシーズンを挙げ、ラウンド16敗退という不本意な結果に終わったFIFAワールドカップ2026とその後の過ごし方について次のように回想している。

「ワールドカップはブラジル人全員にとって非常に重要な大会で、終了後に十分な準備ができていたとは思わない。あんなに早い段階で敗退するとは予想していなかった。オフの期間はリラックスして楽しんだり、少し気分転換をしたり、家族と過ごす時間に充てたりしたよ。その結果、例年よりもトレーニングの量が減ってしまった」

「僕も人間だから常にミスをする。それでも、常に向上しようと努め、サッカーや日々の活動についてより深く理解しようと心がけている。ただ、僕は26歳だし、人生を楽しむことも必要だ。そうしたことも、今シーズンの出遅れに影響したのかもしれない」

また、ヴィニシウスは去就問題に揺れた今夏の移籍市場についても言及。当初の現行契約満了まで残り1年となった中、プレミアリーグ王者のアーセナルが破格のオファーを提示する可能性があると報じられたが、最終的にはレアル・マドリードとの契約を2032年6月末まで延長した。ヴィニシウスは当時を次のように振り返っている。

「契約更新の問題もあった。夏には多くのクラブが僕の獲得に興味を示してくれて、そのことが頭を混乱させ、レアル・マドリードでの自分の状況に対する見方に影響を与えてしまったんだ」

最後にヴィニシウスは「シーズンは非常に長い。昨シーズンも12月の時点では5ゴールしか挙げていなかったが、最終的には他のシーズンと同じように20ゴール以上を決めた。今はしっかりと準備を進めているし、最も重要な局面に向けて調子を上げていきたい。これまでも勝負所で結果を残してきたからね」と強調。今後のさらなる活躍を誓った。

【ハイライト動画】ヴィニシウスがワールドクラスの2発も…ブラジルは日本代表に敗戦